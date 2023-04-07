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"Енергоатом": Росіяни викрали кількох працівників ЗАЕС
Фото: Stringer/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

"Енергоатом": Росіяни викрали кількох працівників ЗАЕС

Олександр Куницький
39 хв. тому

Російські окупаційні сили вивезли в невідомому напрямку чотирьох працівників служби фізичного захисту ЗАЕС. Їхнє теперішнє місцеперебування невідоме, повідомили в "Енергоатомі".

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Державний український монополіст НАЕК "Енергоатом" зафіксував викрадення російськими окупаційними силами, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, кількох працівників станції. Про викрадення атомників повідомив у п'ятницю, 7 квітня, офіційний Telegram-канал енергокомпанії.

"Увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, й наразі місце їх перебування залишається невідомим", - ідеться в повідомленні пресслужби "Енергоатому".

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Водночас у енергокомпанії наголосили, що викрадені працівники вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, оскільки підписали контракти зі створеною росіянами структурою АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС". Зокрема, серед затриманих, був і заступник начальника служби Марк Волков, котрий, за інформацією компанії, всіляко сприяв незаконній діяльності російських загарбників.

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"Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів", - наголосили в НАЕК.

Нагадаємо, наприкінці березня ЗАЕС, що з весни 2022 перебуває під контролем російських окупаційних сил, відвідав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

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