"Енергоатом": Росіяни викрали кількох працівників ЗАЕС

Російські окупаційні сили вивезли в невідомому напрямку чотирьох працівників служби фізичного захисту ЗАЕС. Їхнє теперішнє місцеперебування невідоме, повідомили в "Енергоатомі".
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Державний український монополіст НАЕК "Енергоатом" зафіксував викрадення російськими окупаційними силами, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, кількох працівників станції. Про викрадення атомників повідомив у п'ятницю, 7 квітня, офіційний Telegram-канал енергокомпанії.
"Увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, й наразі місце їх перебування залишається невідомим", - ідеться в повідомленні пресслужби "Енергоатому".
Водночас у енергокомпанії наголосили, що викрадені працівники вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, оскільки підписали контракти зі створеною росіянами структурою АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС". Зокрема, серед затриманих, був і заступник начальника служби Марк Волков, котрий, за інформацією компанії, всіляко сприяв незаконній діяльності російських загарбників.