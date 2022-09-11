"Енергоатом" повідомив про зупинку ЗАЕС

200-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 11 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).

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Вранці в неділю поблизу міста Умань на Черкащині спрацювала ППО. Уламки збитого об'єкта пошкодили приватне домоволодіння, повідомив у Telegram-каналі голова ОВА Ігор Табурець. "Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", - написав Табурець.

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Російські війська обстріляли ракетами типу "Іскандер" місто Покровськ на Донеччині, про що повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін. "Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21.20 до 02.20", - написав він у Telegram-каналі . Згідно з його словами, унаслідок ракетних ударів пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Як зазначив мер Покровська, попередньо відомо про чотирьох загиблих та шістьох поранених громадян. Інші факти щодо постраждалих та руйнування встановлюються, додав посадовець.

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Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Великобританії Ліз Трасс провели у суботу телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили підтримку України у війні проти РФ, а також можливі шляхи протидії впливу цього конфлікту на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії. Також сторони домовилися зміцнювати французько-британську співпрацю, повідомили у Єлисейському палаці. У пресслужбі британської прем'єрки додали , що лідери домовилися зустрітися у найближчому майбутньому. Також під час розмови Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

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Російські агресори обстріляли ракетами місто Дергачі Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у Telegram-каналі .

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Росія проводить цілеспрямовану стратегію з дезінформації, намагаючись звинуватити Україну у продовольчій кризі у світі й таким чином зменшити спротив своїй агресії проти України в інших країнах, вважають у розвідці міністерства оборони Великобританії. У спецслужбі спростовують заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна експортує до країн Африки та Азії лише незначну частку свого зерна, у той час, коли більшість експорту йде до країн Європи. "Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30 відсотків зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - зазначають у британській розвідці.

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Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну щонайменше 747 українських дітей постраждало, а 383 загинуло, повідомив Офіс Генпрокурора в Telegram-каналі . "Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні. 10 вересня внаслідок обстрілу російськими силами села Соловйово Ясинуватського району Донецької області дістав поранень 10-річний хлопчик. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26. Утім, у самому відомстві визнають, що ці цифри неостаточні, оскільки триває збір даних задля встановлення точної кількості постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Унаслідок проведених російськими військами бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 2480 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю.

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На Донеччині внаслідок дій російських окупаційних військ загинуло 10 цивільних осіб, ще 19 людей дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донбасу: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі .

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НАК "Енергоатом" повідомив у ніч на неділю про повну зупинку Запорізької АЕС. "Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі держкомпанії.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин", - зазначається в повідомленні.

Водночас у компанії застерегли, що в разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, "живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального".

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Через значні втрати в живій силі російські окупанти планують провести "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях, де чоловікам забороняють залишати населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю. Також, за інформацією українських військових, росіяни на окупованих територіях посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину.

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Унаслідок потужних обстрілів Миколаєва з боку російських окупаційних сил поранено дев'ятеро людей, четверо з них перебувають у лікарні, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі . За даними посадовця, унаслідок обстрілів також зазнали пошкоджень житлові будівлі.

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Унаслідок обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з яких у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - написав він у Telegram-каналі . Обстрілів зазнали Дніпровський та Нікопольський райони, у результаті чого є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків, зазначив посадовець. Деталі уточнюються.

Також тричі за ніч окупаційні сили обстріляли Нікополь, куди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Крім того, у місті понівечено 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач. Росіяни обстріляли також і Марганецьку громаду. Попередньо, без поранених і руйнувань.

++07.46++

Інженери компанії "Київстар" відновили роботу центральної базової станції у звільненій від російських окупантів Балаклії в Харківській області, повідомила офіційна представниця компанії Ірина Леліченко на своїй Facebook-сторінці. "Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди й ми:)" - написала вона в ніч на неділю.

++07.38++

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, вважає президент України Володимир Зеленський. Таку заяву Зеленський зробив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - зазначив Володимир Зеленський, якого цитує сайт глави держави .

У випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок, наголосив Зеленський. "Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить", - додав він.

++07.20++

Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації , переконаний засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES), бізнесмен Віктор Пінчук на 17-й Щорічній зустрічі YES. Захід організовано Фондом Віктора Пінчука.

"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.

"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.

++07.09++

У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.

Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі , що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова.

