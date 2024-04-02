Енергоінфраструктура під прицілом: вночі збито 9 дронів РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про 10 безпілотників і одну ракету, якими РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини: 9 дронів збили, один об'єкт пошкоджено.

У ніч на вівторок, 2 квітня, російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 і десятьма ударними безпілотниками, повідомили вранці у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Ракету запустили з території тимчасово окупованої Запорізької області, а безпілотники - з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Дев'ять безпілотників "Shahed-136/131" знищили у межах Дніпропетровської області, повідомляють у Повітряних силах.

В Оперативному командуванні "Південь" додають, що цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

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На Кіровоградщині під час атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали, наслідки пошкодження уточнюються.

120 населиних пунктів обстріляла російська артилерія - генштаб

Росія протягом останньої доби завдала 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснила 126 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок, 2 квітня.

Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.