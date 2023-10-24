Еммануель Макрон у Рамаллі закликав до миру

Президент Франції зустрівся з лідером палестинців на Західному березі річки Йордан і закликав боротися з тероризмом. Ніщо і ніколи не виправдає насильство терористів, пояснив Макрон Махмуду Аббасу.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку мирної інціативи під час зустрічі у вівторок, 24 жовтня, на Західному березі річки Йордан з лідером палестинців Махмудом Аббасом. За словами Макрона, ідеться про три опори для досягнення миру і безпеки в регіоні: боротьбу з тероризмом, захист населення та повернення до політичного вирішення. Французький лідер переконаний, що повернення до переговорів нині є кроком значно необхіднішим, ніж будь-коли.

"У найближчій перспективі ми усі знаємо, що ситуація може суттєво погіршитися", - цитує Макрона AFP. Тож Франція спільно з партнерами прагне знайти шлях, щоб боротьба проти терористів, як-от з радикальним ісламістським рухом ХАМАС, не обтяжила майбутнє і не розпалила увесь регіон. Звертаючись до Аббаса, який керує Палестинською автономією з 2005 року, Макрон наголосив: "Ніщо і ніколи не виправдає насильство терористів, і ви це знаєте".

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Макрон висловив співчуття родинам загиблих і цивільним у Секторі Гази і зазначив, що терористичний напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня став катастрофою і для палестинців.

Аббас, своєю чергою, подякував Макрону за візит та закликав до припинення вогню та до відкриття гуманітарних коридорів. Водночас Аббас відкинув перспективу будь-яких половинчастих рішень щодо Сектора Гази, пише dpa.

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Ізраїль відкинув розмови про мир

Того ж дня під час виступу на засіданні Ради Безпеки, присвяченому війні на Близькому Сході, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом, що контролює Сектор Гази. За його словами, це уможливить безперервні і масштабні поставки допомоги населенню Сектора Гази, що потерпає від блокади.

Гутерріш наголосив, що деяка допомога вже дійшла до мешканців Гази. Однак ці нечисленні вантажі - лише крапля допомоги у морі потреби. За словами Гуттеріша, запаси палива ООН у Секторі Гази будуть вичерпані за кілька днів. І це може стати ще однією катастрофою - без палива неможливо надати гуманітарну допомогу, у лікарнях не буде електрики. Питна вода не може бути очищена чи перекачана, додав генсек ООН.

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Заклики до гуманітарного припинення вогню у Секторі Гази у різкій формі відкинув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. "Скажіть мені: яка ваша пропорційна відповідь на вбивство немовлят, згвалтування та спалення жінок, обезголовлення дитини? Як ви можете погодитися на припинення вогню з тим, хто поклявся знищити і убити вас?" - не стримав емоції голова ізраїльського зовнішньополітичного відомства.

А після того, як Гутерріш сказав, що напад ХАМАСу на Ізраїль "не стався у вакуумі", глава МЗС Ізраїлю відмовився від запланованої зустрічі з генсеком ООН, а ізраїльський представник в міжнародній організації закликав до відставки Гутерріша.