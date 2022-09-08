Єлизавета II: служіння британцям та імперії

Королева Великобританії Єлизавета II померла у четвер, 8 вересня 2022 року, у віці 96 років, повідомила пресслужба Букінгемського палацу. Вона була главою одразу 16 незалежних держав. Крім Великобританії, Єлизавета II була королевою й інших країн, що входять до Британської Співдружності націй.
Єлизавета Олександра Марія Віндзор народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона була старшою дочкою принца Альберта Фредеріка Артура Георга, герцога Йоркського (майбутній король Георг VI. - Ред.) та леді Єлизавети Боуз-Лайон.
Принцеса Єлизавета спочатку не розглядалася як імовірна спадкоємиця престолу. Адже перед нею у лінії успадкування трону були її дядько Едуард, принц Уельський (майбутній король Едуард VIII), а потім її батько.
Як Єлизавета стала королевою
Але Едуард VIII зрікся престолу всього через 10 місяців після сходження на трон в 1936 році, щоб одружитися зі своєю коханою - розлученою американкою. Єлизавета так по-справжньому і не змогла пробачити йому цього вчинку. Можливо, тому період правління Єлизавети II від початку характеризувався дисципліною і почуттям обов'язку королеви.
Щоправда, її вступу на престол передував ще період правління батька, Георга VI. Король помер 6 лютого 1952 року у 56-річному віці після кількох років боротьби з раком легень. Того ж дня Єлизавету, яка перебувала на відпочинку у Кенії, проголосили новою королевою. Офіційна церемонія коронації Єлизавети II відбулася пізніше, 2 червня 1953 року, у Вестмінстерському абатстві.
Майбутня королева - автомеханік
Під кінець Другої світової війни Єлизавета вступила на військову службу - з лютого 1945 року вона пройшла підготовку у військово-транспортному тренувальному центрі та отримала кваліфікацію механіка-водія, а разом з цим - молодше офіцерське звання. Тривалий час вона залишалася єдиним членом королівської родини, яка має за своїми плечима службу в армії.
У листопаді 1947 року в Європі було зіграно перше повоєнне монарше весілля: Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, офіцера британського флоту, члена грецької та датської королівських родин. Напередодні укладення шлюбу Георг VI надав майбутньому зятю титул герцога Единбурзького.
Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. "Ми пам'ятатимемо герцога, у першу чергу, завдяки тій підтримці, яку він надавав Її Величності королеві, не просто як супутник життя, що перебував поряд з нею в кожен день її правління, але і як її чоловік, її підтримка та опора протягом понад 70 років", - заявив тоді глава британського уряду Борис Джонсон.
Німецьке коріння
Зійшовши на трон, Єлизавета II заприсяглася присвятити своє життя британському народу, і вона прийняла всерйоз цю присягу. Королева проводила в середньому по 500 офіційних зустрічей на рік. Вона - найчастіше подорожуючий монарх у британській історії. На рахунку Єлизавети ІІ сотні візитів за кордон на борту королівської яхти Britannia, включаючи шестимісячне світове турне у 1953-1954 роках.
Чи не найчастіше, ніж інші країни, Єлизавета ІІ відвідувала Німеччину. Історія її візитів до цієї країни бере початок у 1965 році з приїзду до Берліна, на той час розділеного на дві частини. Однак це не єдине, що пов'язує королеву з Німеччиною. Нинішня британська династія монархів сягає корінням у місто Кобург на півночі сучасної німецької федеральної землі Баварія. 1840 року королева Вікторія вийшла заміж за Альберта, герцога Саксен-Кобург-Готського. Німецьке найменування династії скасував їх онук король Георг V. Це сталося в 1917 році на тлі протистояння Великобританії та Німеччини під час Першої світової війни. З того часу ця королівська династія стала називатися Віндзорською, а не Саксен-Кобург-Готською.
Королева Єлизавета II дуже любила коней і собак, а також мала пристрасть до вишуканого вбрання. Це було одночасно і її особистим вибором, і прагненням справити враження під час королівських прийомів. За час її правління у Великобританії змінилося 12 прем'єр-міністрів, усі вони прислухалися до її порад, хоча Єлизавета II намагалася не озвучувати публічно свої політичні погляди.
Криза монархії
1992-й став для королівської сім'ї "жахливим роком", як його охарактеризувала сама Єлизавета II. Тоді двоє дітей королеви, принц Ендрю і принцеса Анна, розлучилися зі своїм подружжям, а у відносинах спадкоємця трона принца Чарльза і його дружини принцеси Діани, почалися серйозні проблеми, які через чотири роки призвели до офіційного розлучення. Нарешті, 1992 року дуже постраждала від пожежі королівська резиденція - Віндзорський замок.
Тоді ж принц Чарльз зробив надбанням громадськості напружені стосунки, які в нього склалися з матір'ю, а у Єлизавети II - з принцесою Діаною, яку в народі сприймали, як більш відкриту та душевну персону, ніж королева. Трагічна загибель Діани в автокатастрофі у Парижі 1997 року наразила королівську сім'ю на нову порцію критики. Багатьом британцям не сподобалося, що Єлизавета II не скасувала тоді свій відпочинок, а коментарі королеви з приводу інциденту здалися багатьом занадто короткими і запізнілими.
Багато епізодів з біографії Єлизавети II відтворені у драматичному телесеріалі "Корона", який має великий успіх на стримінговій платформі Netflix і отримав престижну американську кінопремію "Золотий глобус". Вийшло вже чотири сезони, готується до показу п'ятий.
Нова ера
Єлизавета II намагалася змінити свій імідж та імідж монархії. Так, у 2002 році під час святкування 50-річчя (золотий ювілей) її перебування на престолі у Букінгемському палаці відбувся рок-концерт. А 2005-го вона благословила весілля принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз. Королева встигла відзначити у 2012 році ще один, вже діамантовий, ювілей свого перебування на престолі і здивувала всіх, з'явившись на відкритті лондонської Олімпіади в компанії актора Деніела Крейга, який зіграв у кіно роль Джеймса Бонда.
Онуки Єлизавети II допомогли їй осучаснити образ монархії. Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон настільки улюблені в народі, що багато британців хотіли б бачити спадкоємцями престолу їх в обхід принца Чарльза. Але з таким порушенням традицій Єлизавета навряд чи готова була б примиритися.
А ось другий онук Єлизавети II - принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на початку 2020 року вирішили відмовитися від своїх королівських титулів. Вони не є "високопоставленими" членами королівської сім'ї, не претендують на престолонаслідування і не отримують фінансування з державних коштів. Більше того, Гаррі та Меган зобов'язалися повернути до скарбниці 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, витрачених на капітальний ремонт їхнього котеджу поблизу Віндзорського замку у графстві Беркшир.
Обожнювана, критикована, а іноді навіть і піддана глузуванням, але завжди шанована: королева Єлизавета II забезпечила своїй нації стабільність на десятиліття. За її правління більшості британців рідко спадало на думку ставити під сумнів монархію у Сполученому Королівстві.