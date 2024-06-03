Екзитполи: на виборах у Мексиці перемагає Клаудія Шейнбаум

Екзитполи засвідчили перемогу Клаудії Шейнбаум на виборах президента в Мексиці. Проте на своїй перемозі наполягають і її опоненти.

Кандидатка від правлячої коаліції в Мексиці Клаудія Шейнбаум здобуває впевнену перемогу на виборах президента країни. Про це з посиланням на результати екзитполів повідомляє агентство AFP у понеділок, 3 червня.

Згідно з даними опитувань, кандидатка від партії "Рух національного відродження" (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадори здобула 57,8 відсотка голосів. Водночас за головну опонентку Шейнбаум, Сочітль Гальвес з альянсу партій правого спрямування "Сила і серце за Мексику", проголосували 29,1 відсотка виборців.

Третій за популярністю кандидат, Хорхе Альварес Майнес від партії "Громадянський рух", не заручився рівнем підтримки, який дав би йому шанси на можливе подальше протистояння. Згідно з попередніми даними виборчої комісії Мексики, Шейнбаум набирає 60 відсотків голосів після підрахунку двох відсотків бюлетенів.

Офіційно попередні результати виборів, на яких обирали не лише президента, а й депутатів до нижньої палати Конгресу, сенаторів, а також губернаторів і мера столиці, буде оголошено згодом, однак про перемогу своєї кандидатки в президенти заявили як представники МОРЕНА, так і опозиції. Останні закликали Обрадора "поважати голоси мексиканців".

Шейнбаум звинувачують у залежності від чинного президента

61-річна Шейнбаум - онука єврейських іммігрантів, які втекли з Європи. У минулому вона обіймала посаду мерки Мехіко. При цьому політикиню нерідко критикують у зв'язку з можливою політичною залежністю від Обрадора. Кар'єра Шейнбаум багато в чому пов'язана з чинним президентом, і вона протягом багатьох років підтримувала свого ментора, з яким знайома ще зі студентських років. У зв'язку з цим критики сумніваються в самостійності Шейнбаум як політичного гравця.

Під час перебування Обрадора на посаді в Мексиці зріс рівень злочинності та посилили діяльність наркокартелі. Це позначилося навіть на передвиборчій боротьбі - за даними агенції dpa, за всю електоральну кампанію вбито щонайменше 34 кандидати на різні посади. Останнє з таких убивств сталося напередодні відкриття виборчих дільниць - у штаті Мічоака невідомі застрелили кандидата в місцеві органи влади Ісраеля Дегальдо.