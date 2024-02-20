Еквадор не передаватиме США зброю для України

Еквадор не передаватиме США зброю для України20 лютого 2024 р.
Еквадор офіційно підтвердив відмову від наміру відправити до США зброю радянського зразка, яку Вашингтон планував передати Києву. "Еквадор не надсилатиме жодного військового матеріалу в країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - йдеться в заяві міністерки закордонних справ південноамериканської держави Гібріели Соммерфельд, оприлюдненій у понеділок, 19 лютого.
Про плани передати США зброю радянського зразка в обмін на більш сучасне американське озброєння президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у січні. Передбачалося, що Еквадор поставить у США шість військових гелікоптерів, ракети дальнього радіуса дії та системи ППО на суму 200 мільйонів доларів.
Росія дозволу на ці поставки не давала. Як пише російське онлайн-видання BFM.ru, невдовзі після того, як стало відомо про плани Еквадору поставити США озброєння, "з'ясувалося, що Россільгоспнагляд виявив у бананах п'яти еквадорських постачальників шкідника - муху-горбатку - і заборонив імпорт цих продуктів".
Гвоздики і банани з Еквадору в РФ
Згодом в Россільгоспнагляді висловили занепокоєння щодо поставок у Росію гвоздик з Еквадору через Нідерланди, Німеччину, Латвію і Литву "у зв'язку з виявленням у них західного (каліфорнійського) квіткового трипса (шкідник, який пошкоджує квіткові і овочеві культури - Ред.)". Як повідомило відомство 3 лютого на своєму сайті, воно надіслало відповідні звернення на адресу уповноважених органів цих країн ЄС із проханням припинити з 9 лютого сертифікацію еквадорських гвоздик.
"У разі продовження поставок заражених квітів у Росію зазначеними країнами Россільгоспнагляд буде змушений перейти до наступного етапу запровадження обмежувальних заходів щодо інших видів квітів", - ішлося тоді в пресрелізі.
Заборону російського відомства на імпорт бананів з Еквадору було скасовано 16 лютого. Наступного дня, 17 лютого, російські ЗМІ повідомили, що за підсумками зустрічі посла РФ в Еквадорі Володимира Спрінчана з президентом країни Даніелем Нобоа Еквадор переглянув своє рішення щодо постачання військової техніки радянського зразка у США. Про це заявив сам російський дипломат у коментарі ЗМІ.
За даними російських ЗМІ, на Росію припадає 21 відсоток експорту Еквадором бананів. Водночас 95 відсотків бананів на російському ринку - з Еквадору.