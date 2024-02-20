Еквадор не передаватиме США зброю для України

Еквадор відмовився від наміру передати США озброєння радянського зразка для Києва після того, як Россільгоспнагляд заборонив експорт бананів з Еквадору, обґрунтувавши його санітарними причинами.

Еквадор офіційно підтвердив відмову від наміру відправити до США зброю радянського зразка, яку Вашингтон планував передати Києву. "Еквадор не надсилатиме жодного військового матеріалу в країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - йдеться в заяві міністерки закордонних справ південноамериканської держави Гібріели Соммерфельд, оприлюдненій у понеділок, 19 лютого.

Про плани передати США зброю радянського зразка в обмін на більш сучасне американське озброєння президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у січні. Передбачалося, що Еквадор поставить у США шість військових гелікоптерів, ракети дальнього радіуса дії та системи ППО на суму 200 мільйонів доларів.

Росія дозволу на ці поставки не давала. Як пише російське онлайн-видання BFM.ru, невдовзі після того, як стало відомо про плани Еквадору поставити США озброєння, "з'ясувалося, що Россільгоспнагляд виявив у бананах п'яти еквадорських постачальників шкідника - муху-горбатку - і заборонив імпорт цих продуктів".

Гвоздики і банани з Еквадору в РФ

Згодом в Россільгоспнагляді висловили занепокоєння щодо поставок у Росію гвоздик з Еквадору через Нідерланди, Німеччину, Латвію і Литву "у зв'язку з виявленням у них західного (каліфорнійського) квіткового трипса (шкідник, який пошкоджує квіткові і овочеві культури - Ред.)". Як повідомило відомство 3 лютого на своєму сайті, воно надіслало відповідні звернення на адресу уповноважених органів цих країн ЄС із проханням припинити з 9 лютого сертифікацію еквадорських гвоздик.

"У разі продовження поставок заражених квітів у Росію зазначеними країнами Россільгоспнагляд буде змушений перейти до наступного етапу запровадження обмежувальних заходів щодо інших видів квітів", - ішлося тоді в пресрелізі.

Заборону російського відомства на імпорт бананів з Еквадору було скасовано 16 лютого. Наступного дня, 17 лютого, російські ЗМІ повідомили, що за підсумками зустрічі посла РФ в Еквадорі Володимира Спрінчана з президентом країни Даніелем Нобоа Еквадор переглянув своє рішення щодо постачання військової техніки радянського зразка у США. Про це заявив сам російський дипломат у коментарі ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, на Росію припадає 21 відсоток експорту Еквадором бананів. Водночас 95 відсотків бананів на російському ринку - з Еквадору.