Експосадовцю вручили підозру за реєстрацію "ліків" від COVID

Попри рекомендації експертів, експосадовець МОЗ Олександр Комаріда сприяв незаконній реєстрації біологічно активних добавок як ліків проти грипу і коронавірусу, повідомляють у прокуратурі.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка за фактом безпідставної реєстрації ліків від COVID-19. Про це у понеділок, 13 лютого, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. У повідомленні не вказано прізвище підозрюваного, однак українські інформагенції уточнюють з посиланням на джерела, що йдеться про Олександра Комаріду.

За даними слідства, він перебуваючи на посаді гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України своїм рішенням рекомендував зареєструвати іноземний преперат для лікування застуди та грипу, який також використовувався для терапії COVID-19, ідеться в повідомленні.

Це попри те, що в висновку Державного експертного центру МОЗ йшлося про відсутність підстав для реєстрації зазначеного препарату.

У свою чергу в СБУ уточнюють , що цей препарат є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. "Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - переконані в спецслужбі.

Експосадовцю повідомили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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8 лютого уряд звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Про причини його відставки не повідомляли.