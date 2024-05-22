ЗМІ: Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. Про це у середу, 22 травня, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як пише онлайн-видання Української правди", жодних інших деталей джерела не надали. Водночас видання ZN.UA нагадує , що у жовтні 2023 року НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Тоді слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем, і було вилучено телефони, комп'ютери з важливим для слідства листуванням, пише видання.

Згодом пресслужба НАБУ теж оприлюднила інформацію про підозру ексзаступника керівника ОП, учтонивши, що йдеться про підозу у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

"У період з 2020 по 2022 рік посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 мільйона гривень. Йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), дав мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті", - повідомили в НАБУ.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга, встановили слідчі бюро.

Розслідування: Брат Андрія Смирнова придбав елітне майно

У розслідуванні "УП" , оприлюдненому у лютому 2023 року, йшлося про те, що брат Андрія Смирнова Ігор у 2022 році придбав майна на сотні тисяч доларів за значно нижчою за ринкову ціною. Зокрема, паркомісце у Києві, вартість якого становить приблизно 20 тисяч доларів, Смирнов придбав за 60 тисяч гривень.

Також, за даними журналістів, брат керівника ОП придбав у Льові апартаменти за понад 1,1 мільйона гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах шести мільйонів гривень. Серед придбань Смирнова також автівки і мотоцикл вартістю близько 125 тисяч доларів, земельна ділянка в Карпатах та паркомісце у Києві. При цьому гроші на покупки Ігор Смирнов нібито позичив, зазначає "УП".

Нагадаємо, Андрія Смирнова було звільнено з посади заступника голови ОП 29 березня 2024 року. На цій посаді він пропрацював з 10 вересня 2019 року та курував судову реформу.