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Ексвійськового США затримали за злив документів про Україну

Ольга Журавльова | Олег Соколенко
5 березня 2024 р.

Цивільного співробітника ВПС США затримали за звинуваченням у розголошенні секретних даних. За даними слідства, він передавав інформацію, пов'язану з війною Росії проти України, через сервіс онлайн-знайомств.

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Будівля Пентагону (архівне фото)
Будівля ПентагонуФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Цивільного співробітника ВПС США затримано за звинуваченням у розголошенні секретних даних. За даними слідства, 63-річний Девід Слейтер передавав інформацію, пов'язану з війною Росії проти України, через сервіс онлайн-знайомств. Про це йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті мін'юсту США в понеділок, 4 березня.

Слейтер служив в армії США і пішов у відставку у званні підполковника. Після цього він працював у Стратегічному командуванні збройних сил США (USSTRATCOM) на авіабазі Оффатт у штаті Небраска і приблизно із серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації, зокрема був присутнім на брифінгах, присвячених війні РФ проти України, ідеться у пресрелізі.

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За інформацією мін'юсту США, отриману на цих брифінгах інформацію Слейтер передавав через сервіс онлайн-знайомств особі, яка видавала себе за жінку, що живе в Україні. Співрозмовниця Слейтера регулярно просила того видати йому секретні дані, називаючи його в особистому листуванні "улюбленим таємним інформатором" і "секретним агентом". Зокрема, співробітник USSTRATCOM надав "українці" розвіддані про військові цілі та військовий потенціал Росії, пов'язані з її нападом на Україну.

Перше судове засідання у справі Слейтера призначено на 5 березня. Йому загрожує до 10 років в'язниці і до 250 тисяч доларів штрафу за кожним пунктом обвинувачення.

Витік документів Пентагону: Тейшейра визнав провину

Того ж дня, 4 березня, стало відомо, що свою провину визнав організатор іншого великого зливу секретних документів американської армії. 22-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра ділився на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord відомостями про те, які країни надають військову допомогу Україні, і розміщував розвіддані про плани бойових дій.

Наразі Тейшейра уклав угоду зі слідством. Його засудять до 16 років і восьми місяців в обмін на зняття прокуратурою більш серйозних звинувачень у шпигунстві. Також він повинен заплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і допомогти співробітникам розвідки зрозуміти масштаб витоку таємних документів США. Якби йому пред'явили звинувачення за законом про шпигунство, Тейшейра міг би бути ув'язненим довічно.

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