Ексведучу каналу Медведчука підозрюють у держзраді

Діані Панченко, яку вже підозрюють у виправдовуванні агресії РФ проти України, повідомили про підозру в державній зраді.

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру в державній зраді Діані Панченко, яка раніше працювала на телеканалах колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, а в серпні 2022 року виїхала в окупований Донецьк. Про це повідомила у четвер, 12 жовтня, пресслужба СБУ.

"Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України", - зазначили в спецслужбі.

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СБУ пояснює, що Панченко "систематично виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає українців не чинити спротив окупантам".

"Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному YouTube-каналі, який налічує майже один мільйон користувачів. Крім того, пропагандистські "сюжети" та "публікації" Панченко "розганяє" через мережу прокремлівських Telegram-каналів", - ідеться у повідомленні.

В СБУ також нагадали, що у січні 2023 року Панченко повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

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