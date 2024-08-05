Екстраординарні подорожі: журнал Time обрав бункер у ФРН

Екстраординарні подорожі: журнал Time обрав бункер у ФРН5 серпня 2024 р.
Американський журнал Time опублікував свій черговий список рекомендацій для туристичних подорожей - "The World's Greatest Places of 2024" . Цього разу до сотні обраних місць, розташованих по всьому світу, потрапили новий готель у Гамбурзі та культурно-виставковий центр у Берліні. Торік Німеччина була представлена островом Зюльт у Північному морі.
У 2024 році укладачі вирішили звернути увагу на незвичайні місця - для ночівлі та для відвідування. Своїх кандидатів до списку могли запропонувати кореспонденти та інші співробітники цього видання. Заявки також могли подати самі претенденти. У результаті автори проєкту підготували два вражаючі списки: "Places to Stay" (50) і "Places to Visit" (51).
Готель у зенітній башті
До першого з них потрапив гамбурзький готель "Reverb by Hard Rock Hotel". Його відкрили цього літа в "Зеленому бункері" - перебудованій зенітній башті люфтваффе часів Другої світової війни. Під час реалізації проєкту висоту приблизно 38-метрової бетонної споруди збільшили на двадцять метрів - звели п'ять нових поверхів.
На даху бункера тепер розташований відкритий для відвідувачів сад площею 1400 квадратних метрів з оглядовим майданчиком. Ззовні вздовж стіни навколо будівлі на дах веде 560-метрова "Гірська стежка", що складається зі сходів і пандусів.
Під час Другої світової війни такі висотні бункери зводили для організації повітряної оборони великих міст, їх використовували і як вертикальні бомбосховища. Після війни в цьому гамбурзькому бункері деякий час перебували студії та приміщення телерадіокомпанії NDR і офіси видавництва Axel-Springer-Verlag. На реконструкцію, що її нещодавно завершили, пішло близько десяти років. Крім готелю, тут тепер розташовані ресторан, кафе, бар, спортивний центр і концертний зал.
Скло, бетон, очерет
Друге місце для особливої подорожі у Німеччині, яке потрапило до списку Time, розташоване в німецькій столиці на березі річки Шпреє недалеко від Трептов-парку. У 2025 році тут мають завершити зведення центру культури та відпочинку "Flussbad" - кампусу "Річкова купальня". Архітектурним символом цього комплексу і новою берлінською визначною пам'яткою вже став "Reethaus" - "Дім з очерету", відкритий 2023 року.
Ця незвичайна будівля для проведення концертів, виставок, семінарів та інших культурних заходів зведена із сучасного скла і бетону, але як матеріал для покриття гострого даху, що 12 метрів заввишки, використано традиційний матеріал рослинного походження - очерет.
Житлові та інші будівлі, вкриті очеретом, широко поширені в північних регіонах Німеччини. Цей матеріал використовується зараз не тільки для ремонту дахів старих будинків, а й при зведенні нових. Наступного року поруч на території річкового кампусу "Flussbad" у Берліні мають завершити будівництво готелю та клубного комплексу.