Експрезидент Німеччини Ґаук: РФ - найбільша загроза безпеці

Мир в Україні на умовах Путіна "відкриє не післявоєнний, а передвоєнний період", застеріг колишній президент ФРН Йоахім Ґаук.

Росія залишається найбільшою і безпосередньою загрозою для безпеки Німеччини у довгостроковій перспективі, вважає колишній президент ФРН Йоахім Ґаук (Joachim Gauck).

За його словами, президент РФ Володимир Путін використовує в міжнародній політиці "відкриту агресію, неоімперське насильство та гібридну війну", і хоча нинішня атака спрямована на Україну, але в "довгостроковій перспективі торкнеться всього Заходу".

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Ґаук: Росія через 5-8 років зможе атакувати НАТО

Ґаук зазначив, що Росія вже повністю поставила економіку та суспільство на військові рейки. "Через п'ять-вісім років вона за рахунок кадрового складу та матеріальних коштів зможе атакувати НАТО", - заявив політик і додав, що Кремль уже зараз використовує шпигунство та саботаж, кібератаки на інститути, партії та окремих осіб, а також дезінформацію.

Заклики до припинення поставок західної зброї Україні та якнайшвидшого укладання мирної угоди з Росією він назвав "наративами, зараженими духом покори, які ідеально вписуються в російську державну пропаганду".

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Ґаук: Путін хоче отримати васальну державу

Ґаук переконаний, що Путін ніколи не був зацікавлений у серйозних переговорах щодо України. "Його метою залишається повне підпорядкування. Він хоче отримати васальну державу. Мир на користь Путіна відкриє не повоєнний, а передвоєнний період", - застеріг політик.

Він наголосив, що рішуча підтримка України з боку Заходу - не лише моральний обов'язок, а й стратегічна необхідність для Німеччини та Європи. "Протягом десятиліть у політиці Німеччини щодо Росії припускалися помилкових оцінок, від яких нам ще доведеться звільнитися", - зауважив Ґаук, який обіймав посаду президента Німеччини в 2012-2017 роках.

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