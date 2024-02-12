Експрезидент Монголії висміяв "історичні екскурси" Путіна

Цахіагійн Елбегдорж опублікував мапу Монгольської імперії, до складу якої входили території сучасної Росії. Він зауважив, що на це його спонукала історична "лекція Путіна".

У відповідь на розлогу розповідь про історію президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році.

"Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.

У інтерв'ю Карлсону, Путін вчергове спекулював на історичних питаннях та поширював історичні міфи, починаючи від претензій на те, що виключно Росія є спадкоємницею Київської Русі, і закінчуючи тезами про те, що "Україну створив Володимир Ленін" і взагалі "Україна - штучне утворення".

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Також він вкотре заявляв, що Росія претендує в Україні на певні "історичні землі". Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.

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Зауважимо, що Елбегдорж за часів СРСР закінчив Львівське військово-політичне училище (нині - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Від початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну, закликав Путіна припинити вторгнення та винищення народів Бурятії, Туви, Калмикії.

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