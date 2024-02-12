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ПолітикаМонголія

Експрезидент Монголії висміяв "історичні екскурси" Путіна

Степан Смишляєв
12 лютого 2024 р.

Цахіагійн Елбегдорж опублікував мапу Монгольської імперії, до складу якої входили території сучасної Росії. Він зауважив, що на це його спонукала історична "лекція Путіна".

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Президент Росії Володимир Путін під час інтерв'ю Такеру Карлсону
Путіна висміюють за псевдоісторію, яку він озвучив у інтерв'юФото: Tucker Carlson Network/REUTERS

У відповідь на розлогу розповідь про історію президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році.

"Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.

У інтерв'ю Карлсону, Путін вчергове спекулював на історичних питаннях та поширював історичні міфи, починаючи від претензій на те, що виключно Росія є спадкоємницею Київської Русі, і закінчуючи тезами про те, що "Україну створив Володимир Ленін" і взагалі "Україна - штучне утворення".

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Також він вкотре заявляв, що Росія претендує в Україні на певні "історичні землі". Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.

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Зауважимо, що Елбегдорж за часів СРСР закінчив Львівське військово-політичне училище (нині - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Від початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну, закликав Путіна припинити вторгнення та винищення народів Бурятії, Туви, Калмикії.

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