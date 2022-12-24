Експрезидент ФРН Ґаук: Від Путіна слід очікувати найгіршого

У зв'язку з одержимістю Путіна "імперським божевіллям" від нього слід очікувати найгіршого, застеріг Йоахім Ґаук в інтерв'ю RND і закликав не послаблювати підтримку України.

Колишній президент Німеччини, німецький правозахисник Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) вважає, що від російського президента Володимира Путіна слід очікувати найгіршого і закликає не послаблювати підтримку України. Інтерв'ю з Ґауком група видань Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) опублікувала у суботу, 24 грудня.

"Ми надто чітко бачимо намір Путіна тероризувати все (українське. - Ред.) населення без розбору, дозволити йому замерзнути, позбавити його прав, навіть права на життя", - сказав Ґаук. "Також з огляду на імперське божевілля, яким явно одержима ця людина, на жаль, слід очікувати найгіршого", - додав він, висловивши впевненість, що, як і раніше, необхідна сильна підтримка України.

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За словами експрезидента ФРН, необхідно враховувати, що припинення вогню дасть Росії можливість реорганізувати війська та забезпечити поповнення. Тому Україна може вести переговори лише з чіткою перспективою миру - передусім Києву потрібні гарантії того, що подібна пауза не здійснюватиметься за рахунок України, впевнений Ґаук.

"Успіх ЗСУ - на користь ФРН"

Говорячи про постачання зброї Києву, експрезидент також згадав те, що Україна отримує від ФРН самохідні артилерійські установки (САУ), а бойові танки - ні. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "немає жодного пояснення", чому Україні не постачаються танки Leopard німецького виробництва.

"Коли я розмовляю з військовими експертами, стає очевидним, що САУ - це потужна зброя, навіть у порівнянні з основними бойовими танками", - наголосив Ґаук. У зв'язку з цим "дещо штучно, що ми позначаємо одну систему зброї з великою дальністю і високим потенціалом загрози як можливу для поставок, у той час як відмовляємо в іншій, чия бойова цінність принципово не перевищує першу", вважає експрезидент Німеччини. "Тому ми маємо продовжити розмову про те, як ми можемо військово підтримати Україну. "Успіх українських Збройних сил - також у наших власних інтересах", - додав він.

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"АдН - небезпечніша за "рейхсбюргерів"

В інтерв'ю RND Ґаук також згадав ситуацію з масштабною операцією німецької поліції щодо затримання так званих "рейхсбюргерів", які планували влаштувати в Німеччині путч.

На його думку, небезпека, яка походить від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - більша, ніж від "рейхсбюргерів". "Бо у складі АдН є суміш ворогів демократії та протестних виборців, які відкидають не демократію як таку, а елементи ліберальної сучасності", - додав він. За словами Ґаука, партія дрейфує все далі і далі праворуч, і необхідно відповідати на це викриттям її "стратегій страху", які загрожують демократії.

Говорячи про "рейхсбюргерів", Ґаук зазначив: "Ці люди не загрожують самій державі, політичний центр стабільний". Однак він закликав боротися з подібними силами за допомогою всіх законних засобів.

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Нагадаємо, 7 грудня було проведено масштабну операцію проти так званих "рейхсбюргерів" - готових до насильства учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН і вважають себе громадянами "німецького рейху".

За підозрою у приналежності до правоекстремістського середовища було затримано десятки осіб. За даними Федеральної прокуратури Німеччини, "рейхсбюргери" планували повалення конституційних органів влади у країні. Серед затриманих опинилася громадянка Росії, а також високопоставлені державні службовці, такі як колишня депутатка Бундестагу та суддя Бірґіт Мальзак-Вінкеман (Birgit Malsack-Winkemann).