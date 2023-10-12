Експрацівника "штазі" судитимуть за вбивство 1974 року

Чоловіка звинуватили у вбивстві громадянина Польщі, який за допомогою муляжу бомби намагався домогтися переїзду в західний Берлін.

Прокуратура Берліна висунула в четвер, 12 жовтня, 79-річному колишньому працівнику міністерства державної безпеки НДР ("Штазі") обвинувачення в убивстві майже 50 років тому на кордоні Східного і Західного Берліна.

За даними слідства, чоловік у березні 1974 року застрелив громадянина Польщі на контрольно-пропускному пункті (КПП) на вокзалі Фрідріхштрассе.

Загиблий до цього проникнув у посольство Польщі в східному Берліні з муляжем бомби, щоб домогтися переїзду в Західну Німеччину. У "Штазі" пообіцяли виконати його вимоги, але замість цього доручили своєму працівнику вбити його.

"Коли 38-річний чоловік проходив останній КПП, обвинувачений вбив його прицільним пострілом у спину з укриття", - повідомили в прокуратурі Берліна.

Обвинувачення спочатку ґрунтувалося на кримінальному кодексі НДР, що діяв на момент скоєння злочину, який навіть передбачав смертну кару у випадках подібного вбивства. Однак після уніфікації кримінального кодексу в Німеччині чоловікові загрожує покарання до довічного ув'язнення, передає агентство AFP.