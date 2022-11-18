Експосол України в ФРН Мельник став заступником голови МЗС
Степан Смишляєв
46 хв. тому
Андрій Мельник залишив Берлін у середині жовтня. В ФРН його замінив Олексій Макеєв.
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Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 18 листопада, призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України, повідомив в Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Представляючи інтереси України в Берліні, Мельник запам'ятався подекуди не надто дипломатичними висловами на адресу німецьких посадовців. Особливо активно він критикував колишніх і діючих очільників ФРН після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Приміром, він неодноразово звинувачував ексканцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) і колишнього міністра закордонних справ, а нині президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) за те, що, на його думку, саме вони своєю політикою умиротворення щодо Москви уможливили напад Росії на Україну.
Водночас присутність Мельника в німецьких ЗМІ та його вплив на суспільні настрої важко переоцінити: він постійно закликав німців до підтримки України, переконував у її необхідності та вимагав конкретної допомоги. Багато хто в Німеччині вважав його голосом України, яка протистоїть повномасштабній російській агресії.