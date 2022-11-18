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Новий заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник
Андрія Мельника призначено новим заступником міністра закордонних справ України.Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Експосол України в ФРН Мельник став заступником голови МЗС

Степан Смишляєв
46 хв. тому

Андрій Мельник залишив Берлін у середині жовтня. В ФРН його замінив Олексій Макеєв.

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Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 18 листопада, призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України, повідомив в Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Від початку 2015 до липня 2022 року, тобто більше семи років, Мельник обіймав посаду посла України в Німеччині. Берлін він залишив у середині жовтня. В ФРН його замінив Олексій Макеєв, він розпочав роботу  24 жовтня.

Чим відомий Мельник

Представляючи інтереси України в Берліні, Мельник запам'ятався подекуди не надто дипломатичними висловами на адресу німецьких посадовців. Особливо активно він критикував колишніх і діючих очільників ФРН після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Приміром, він неодноразово звинувачував ексканцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) і колишнього міністра закордонних справ, а нині президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) за те, що, на його думку, саме вони своєю політикою умиротворення щодо Москви уможливили напад Росії на Україну.

Також він різкій формі вимагав від уряду ФРН прискорити та збільшити постачання зброї Києву. Мельник навіть заявляв, що німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) "вдає із себе ображеного", коли той відмовився їхати до Києва.

Водночас присутність Мельника в німецьких ЗМІ та його вплив на суспільні настрої важко переоцінити: він постійно закликав німців до підтримки України, переконував у її необхідності та вимагав конкретної допомоги. Багато хто в Німеччині вважав його голосом України, яка протистоїть повномасштабній російській агресії.

Читайте також: Чим запам'ятався Андрій Мельник за сім років на посаді посла України у ФРН 

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