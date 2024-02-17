Експосол США в РФ закликав запросити Україну в НАТО

Членство в НАТО - єдина "реальна гарантія безпеки в Європі", заявив Майкл Макфол в інтерв'ю DW. Він закликав США і Німеччину запросити Україну вступити в Альянс на найближчому саміті.

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол закликав НАТО офіційно запросити Україну вступити в Альянс на майбутньому липневому саміті у Вашингтоні. "Мені здається, настав час для США і Німеччини як найважливіших учасників цієї дискусії надати запрошення (Україні. - Ред.) на саміті НАТО цього літа", - заявив він в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого.

Макфол зазначив, що запрошення стало б лише початком "дуже тривалого процесу, який може затягнутися на роки". "Але анонсувати початок процесу в липні означало б надіслати потужний сигнал, особливо українським солдатам на полі бою, про те, що вони б'ються за безпечніше майбутнє для своїх дітей та онуків", - підкреслив експосол.

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Макфол: Єдина реальна гарантія безпеки - НАТО

Майкл Макфол привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським та канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) двосторонньої угоди про гарантії безпеки для Києва.

"Нові гарантії безпеки - це прогрес. Водночас єдина реальна гарантія безпеки в Європі - це членство в НАТО", - констатував він.

Безпекові угоди з ФРН, Францією та Великобританією

Угоду про гарантії безпеки Німеччина та Україна підписали 16 лютого. Вона ставить на договірну основу військову допомогу, яку надає Берлін Києву у відбитті російської агресії, і передбачає її надання в разі повторного нападу Росії на Україну. Угода покликана гарантувати безпеку України на той період, поки країна не стане повноправним членом НАТО. Того ж дня аналогічну угоду було підписано між Україною та Францією.

Першою безпекову угоду з Україною уклала Великобританія - під час візиту до Києва британського прем'єр-міністра Ріші Сунака 12 січня.

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