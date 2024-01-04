ФРН експортувала зброї на рекордні 12,2 млрд євро у 2023-му

Уряд Німеччини у 2023 році видав ліцензій на експорт зброї на суму близько 12,2 мільярда євро. Основною країною-реципієнткою стала Україна, яка отримала зброї на 4,44 мільярда євро.

Уряд Німеччини у 2023 році видав ліцензій на експорт зброї на суму близько 12,2 мільярда євро (13,4 мільярда доларів), що стало новим рекордом. Про це у четвер, 4 січня, повідомило міністерство економіки ФРН, передає агенція dpa.

Загалом дозволів на експорт німецької зброї у 2023 році було видано на 6,44 мільярда євро, а на експорт іншої військової техніки, включаючи бронетехніку - на 5,76 мільярда. Попередній показник був оголошений у грудні, але тоді він базувався на попередніх цифрах, які ще не включали другу половину місяця, наголошує агенція.

Ще у 2022 році на озброєння ЗСУ надійшли німецькі самохідні гаубиці PzH-2000 Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Попередній рекорд у 9,35 мільярда євро був досягнутий у 2021 році, тож показник 2023 року перевищив його на 30 відсотків. Основною країною-реципієнткою стала Україна, яка отримала зброї на 4,44 мільярда євро.

“Постійна підтримка Німеччиною України в її самообороні від російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право, служить забезпеченню глобального мирного порядку”, - заявив державний секретар міністерства економіки ФРН Свен Гігольд (Sven Giegold).

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Гігольд зазначив, що друге місце за кількістю ліцензій посіла Норвегія. "Рекордний попит на німецьке оборонне обладнання з боку наших демократичних країн-партнерів є вираженням підвищеної потреби у військовій безпеці, за яку агресія Росії несе переважну відповідальність", - додав Гігольд.

Загалом близько 89 відсотків затвердженої вартості військового експорту, або 10,84 мільярда євро, припадає на країни-члени Європейського Союзу та НАТО або країни зі статусом, прирівняним до членів НАТО. До цієї групи входять Японія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія, а також Південна Корея, Сінгапур та Україна.

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