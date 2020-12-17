Експеримент DW: чи готова сфера послуг говорити українською, як того вимагатиме закон про мову? (відео)

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?
З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську
Уже за місяць магазини, заправки, банки, бари та інші заклади мають перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами. Таке зобов’язання містить одна зі статей закону про мову, ухваленого в 2018 році. DW разом з популярним україномовним тіктокером Данилом Гайдамахою перевірила, чи готова сфера послуг до таких змін. Ось які результати:
У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.
Перемога над русифікацією чи розкол суспільства? Як реагували на ухвалення закону про державну мову під стінами Верховної Ради - в сюжеті DW.