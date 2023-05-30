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Експерти МВФ попередньо схвалили новий транш Україні

Ігор Бурдига
1 год. тому

Міжнародний валютний фонд задоволений стійкістю української економіки, що відкриває шлях до нового траншу в 900 мільйонів доларів

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Експерти МВФ задоволені темпами відновлення української економіки
Експерти МВФ задоволені темпами відновлення української економікиФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли попередніх домовленостей з українським урядом щодо виконання оновленого пакету заходів для перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Як повідомляє прес-служба фонду у вівторок 30 травня, досягнення критеріїв ефективності, відкриває шлях до розгляду Радою виконавчих директорів питання про виділення нового траншу у близько 900 мільйонів доларів США.

Чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі 15,6 млрд доларів Рада директорів МВФ затвердила 31 березня, в квітні Києву виділили перший транш у 2,7 мільярда доларів. Плановий графік передбачає наступні три транші у середині червня, жовтні цього року а також наприкінці лютого 2024 року за результатами відповідних переглядів.

Стабільність збережено, але виклики тривають 

"Українська економіка працює, демонструючи надзвичайну стійкість - економічна активність у першому кварталі суттєво зросла, оскільки енергетична система швидко відновилася після атак на критично важливу інфраструктуру", - наводяться в повідомленні МВФ слова очільника місії експертів Гевіна Грея. Враховуючи це фонд покращив прогноз відновлення ВВП до плюс трьох відсотків за підсумками 2023 року, тоді як ще два місяці тому припускав падіння на ті ж три відсотки.

"Загалом, макроекономічна та фінансова стабільність була збережена (...) Тим не менше, суттєві виклики тривають", - зазначає Гевін Грей. Найбільшими викликами, що стоять перед українським урядом, він називає збільшення бюджетних доходів, перехід до більш гнучкого обмінного курсу та послаблення заходів валютного контролю, що буде "і надалі вимагати від влади продовжувати шукати складні компроміси".

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