Експерти: ФРН з газом, але ризики залишаються

Німецькі газосховища добре заповнені, але загрозами для газопостачання ФРН можуть стати холодна зима, рішення РФ припинити постачання в ЄС і атаки на газопроводи, застерігають фахівці.

Хоча газові сховища Німеччини вже заповнені на 90 відсотків, "залишкові ризики" для енергопостачання країни в зимовий період зберігаються. Таке застереження озвучив голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung , опублікованому в неділю, 13 серпня.

Навіть з огляду на те, що після відмови від російського газу з'явилися інші стабільні джерела для закупівлі енергоносіїв, "повністю скасовувати застереження (про можливі перебої в постачанні. - Ред.) ще рано", - вказав Мюллер. Одним із чинників "залишкового ризику" він назвав, зокрема, ймовірність "дуже холодної зими в Європі".

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"Крім того, президент Росії Володимир Путін може перекрити вентиль газопроводів, що постачають Південну Європу. І нарешті, кошмарний сценарій становлять терористичні атаки на газопроводи", - резюмував співрозмовник газети.

Економія газу в Німеччині

І промисловість, і домогосподарства в Німеччині вже скоротили споживання газу та інших енергоносіїв, завдяки чому газові сховища в країні на сьогодні практично повністю заповнені. Проте Клаус Мюллер закликав співгромадян і надалі дотримуватися економії й "пильно ставитися до свого споживання газу в умовах опалювального сезону, що наближається".

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До економії газу нинішньої зими закликала німців і професорка Вероніка Ґрімм (Veronika Grimm), яка входить до складу "ради мудреців", що консультує уряд ФРН з питань економіки. "У плані газового опалення, цілком імовірно, знову може виникнути нестача - попри термінали СПГ, які ми побудували", - застерегла вона в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюднене 13 серпня. "У Європі ще є країни, які споживають російський газ, і, якщо постачання буде перекрито, нам потрібно буде швидко надати допомогу. Ситуація минулої зими актуальна і в нинішню", - додала вона.

Не всі в ЄС відмовилися від газу з РФ

Тим часом не всі країни в Європі відмовилися від російського газу. Так, для Іспанії, яка засудила війну в Україні та надає Києву військову допомогу, Росія залишається найбільшим постачальником блакитного палива. За даними онлайн-видання Zeitung für kommunale Wirtschaft , на середину липня 2023 року 26 відсотків газу, споживаного королівством, надходило з Росії. 5 серпня енергетична компанія Enagas повідомила також, що в липні Росія була другим за обсягами постачальником СПГ в Іспанію, поступаючись за цим показником лише Алжиру.

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Magnus Brunner) також виключив відмову його країни від російських нафти й газу. "Якщо санкції зачіпають тебе самого більше, ніж інших, я не вважаю це правильним шляхом", - заявив австрійський урядовець у квітні.