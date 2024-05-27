Ексофіцера Бундесверу засудили за шпигунство на користь РФ

Ексофіцера Бундесверу засудили за шпигунство на користь РФ27 травня 2024 р.
Колишнього офіцера Бундесверу Томаса Г. (Thomas H.) визнано винним у шпигунстві на користь Росії за те, що він передавав владі Росії військову інформацію про збройні сили Німеччини. Вищий земельний суд у Дюссельдорфі в понеділок, 27 травня, засудив 54-річного екскапітана до тюремного ув'язнення терміном три з половиною роки, передає кореспондент DW.
Раніше на судовому засіданні у квітні 2024 року підсудний визнав свою провину і той факт, що він звертався до генконсульства РФ у Бонні з пропозицією передачі таємної інформації. Говорячи про свої мотиви, Томас Г. заявив, що ним рухав страх імовірної ядерної ескалації війни в Україні.
За даними суду, серед переданих матеріалів були роздруковані сторінки таємних документів, а також компакт-диск з кількома файлами, що містили технічні дані. Суд постановив, що розголошення цих даних може в принципі зашкодити оборонній спроможності Німеччини, передає інформагенція AFP.
Томаса Г. затримали влітку 2023 року. Федеральна прокуратура Німеччини висунула колишньому військовослужбовцю обвинувачення в одному епізоді передачі російській спецслужбі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій і використання Бундесверу, розташованому в місті Кобленц у землі Рейнланд-Пфальц.
Підсудний сам запропонував співпрацю російським спецслужбам
За даними прокуратури, з травня 2023 року Томас Г. за власною ініціативою звертався до генконсульства Росії у Бонні та російського посольства в Берліні й пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для її подальшої передачі одній із російських спецслужб.
Томас Г. служив у відомстві, що відповідає за закупівлі зброї для Бундесверу. Відомство, в якому працював обвинувачений, щорічно укладає оборонні контракти на мільярди євро, закуповуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини.