Ексофіцера Бундесверу засудили за шпигунство на користь РФ

Колишнього капітана Бундесверу засудили до трьох із половиною років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Сам він пояснює скоєне страхом "через загрози ядерної війни".

Колишнього офіцера Бундесверу Томаса Г. (Thomas H.) визнано винним у шпигунстві на користь Росії за те, що він передавав владі Росії військову інформацію про збройні сили Німеччини. Вищий земельний суд у Дюссельдорфі в понеділок, 27 травня, засудив 54-річного екскапітана до тюремного ув'язнення терміном три з половиною роки, передає кореспондент DW.

Раніше на судовому засіданні у квітні 2024 року підсудний визнав свою провину і той факт, що він звертався до генконсульства РФ у Бонні з пропозицією передачі таємної інформації. Говорячи про свої мотиви, Томас Г. заявив, що ним рухав страх імовірної ядерної ескалації війни в Україні.

За даними суду, серед переданих матеріалів були роздруковані сторінки таємних документів, а також компакт-диск з кількома файлами, що містили технічні дані. Суд постановив, що розголошення цих даних може в принципі зашкодити оборонній спроможності Німеччини, передає інформагенція AFP.

Томаса Г. затримали влітку 2023 року. Федеральна прокуратура Німеччини висунула колишньому військовослужбовцю обвинувачення в одному епізоді передачі російській спецслужбі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій і використання Бундесверу, розташованому в місті Кобленц у землі Рейнланд-Пфальц.

Підсудний сам запропонував співпрацю російським спецслужбам

За даними прокуратури, з травня 2023 року Томас Г. за власною ініціативою звертався до генконсульства Росії у Бонні та російського посольства в Берліні й пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для її подальшої передачі одній із російських спецслужб.

Томас Г. служив у відомстві, що відповідає за закупівлі зброї для Бундесверу. Відомство, в якому працював обвинувачений, щорічно укладає оборонні контракти на мільярди євро, закуповуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини.