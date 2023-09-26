Ексменеджера Wirecard підозрюють у шпигунстві на Росію

За версією британських слідчих, Ян Марсалек відігравав центральну роль як посередник між Москвою та групою болгар, які мають постати перед судом у Лондоні як підозрювані у шпигунстві на користь РФ.

Колишнього операційного директора фінансової компанії Wirecard Яна Марсалека (Jan Marsalek), який переховується від німецького правосуддя, британські слідчі підозрюють у тому, що він був частиною шпигунської мережі, яка працювала на Росію. Про це йдеться в заяві британської прокуратури, поширеній у вівторок, 26 вересня. Раніше про ці звинувачення повідомив журнал Der Spiegel.

За версією британських слідчих, Марсалек відігравав центральну роль як посередник між Москвою та групою болгар, які мають постати перед судом у Лондоні як підозрювані у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що в період з 30 серпня 2020 року до 8 лютого 2023 року Марсалек брав участь у змові з метою збору інформації, яка "прямо або побічно корисна противнику і тим самим завдає шкоди інтересам і безпеці держави".

У лютому в рамках цієї справи в Лондоні за підозрою в шпигунстві затримали п'ятьох осіб. Лідером групи був Орлін Русєв. Згідно з його профілем у LinkedIn, він володів IT-компанією в Лондоні, яка працює у сфері цифрового стеження, пише Spiegel. Через нього слідчі вийшли на слід Марсалека, який, як повідомляється, був залучений у шпигунську діяльність навіть після своєї втечі з Німеччини.

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Роль Марсалека в банкрутстві Wirecard

Марсалек, який раніше обіймав посаду директора з продажу Wirecard, уже певний час переховується від німецького правосуддя і, як припускають, перебуває в Росії, де живе під державним захистом, наданим Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Його вважають головним підозрюваним у скандалі з Wirecard, нагадує агентство dpa.

Марсалек відповідав за бізнес з так званими сторонніми компаніями-партнерами - зовнішніми постачальниками платіжних послуг, які обробляли або нібито обробляли платежі за кредитними картками від імені Wirecard, переважно в Азії.

У червні 2020 року з'ясувалося, що 1,9 мільярда євро передбачуваних доходів від цього бізнесу "пропали безслідно": два банки на Філіппінах, які, ймовірно, тримали гроші, повідомили, що в них такої суми немає і ніколи не було. 25 червня Wirecard, пославшись на "надмірну заборгованість", подала заяву про банкрутство.

Марсалек покинув Німеччину, коли крах групи став очевидним. Згідно з розслідуванням Süddeutsche Zeitung, Марсалек у 2021 році отримав російський паспорт на підставне ім'я Германа Баженова. Водночас, як з'ясували журналісти, номер виданого йому документа збігається з протермінованим паспортом колишньої депутатки Державної думи РФ Дар'ї Мітіної та формально може бути недійсним.

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