Екскомандира Визвольної армії Косова засуджено на 18 років

Суд у Гаазі визнав П'єтера Шалу на прізвисько "Командир-вовк" винним у вбивстві, тортурах і незаконних затриманнях. Обвинувачення в жорстокому поводженні з нього зняли.

Спеціальні палати Косова (Kosovo Specialist Chambers, офіційна назва спецтрибуналу з розслідування злочинів у Косові), що базуються в Гаазі, визнали одного з колишніх командирів Визвольної армії Косова (ВАК) П'єтера Шалу винним у воєнних злочинах наприкінці 1990-х років і засудили його у вівторок, 16 липня, до 18 років позбавлення волі.

Суд визнав доведеним, що Шала, відомий на прізвисько "Командир-вовк", під час війни Косова за незалежність від Сербії 1999 року був причетний до вбивства однієї людини, а також незаконного затримання та катувань майже 20 осіб.

Члени трибуналу зняли з підсудного обвинувачення в жорстокому поводженні, визнавши, що воно було таким самим, як і у випадку тортур. Головуюча суддя Маппі Велдт-Фогліа заявила про вину Шали в застосуванні насильства щодо низки етнічних албанців-косоварів, яких повстанці вважали шпигунами або колаборантами із сербськими військами в травні та червні 1999 року.

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"Командира-вовка" затримали в Бельгії 2021 року

П'єтера Шалу затримали в Бельгії в березні 2021 року. Під час судового процесу, який розпочався два роки потому, у лютому 2023-го, він наполягав на своїй невинуватості за всіма чотирма пунктами обвинувачення.

Спеціальні судові палати і спеціалізована прокуратура щодо Косова" - змішаний судовий орган, створений 2016 року під тиском міжнародної громадськості. Формально він є частиною органів юстиції Косова, але всі посади в ньому обіймають винятково іноземні судді та прокурори - щоб забезпечити більшу незалежність під час кримінального переслідування. Трибунал має розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, тортури і насильницькі переселення, що відбувалися в Косові з початку 1998 року до кінця 2000-го.