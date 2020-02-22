 Екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в діях на користь росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

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Екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в діях на користь росіян

Екскерівники Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) покривали оборудки росіян у цьому виді спорту, йдеться в звіті зовнішньої комісії.Ро

Екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в діях на користь росіян

Колишнє керівництво Міжнародного союзу біатлоністів (International Biathlon Union - IBU) в особі президента норвежця Андерса Бессеберга та генеральної секретарки німкені Ніколь Реш (Nicole Resch) упродовж тривалого часу покривало оборудки росіян у цьому виді спорту, зкорема й у тому, що стосується випадків вживання допінгу. Такі звинувачення містить остаточний звіт зовнішньої комісії з перевірки звинувачень в корупції на чолі з британцем Джонатаном Тейлором, який у четвер, 28 січня, оприлюднив IBU.

Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг (фото з архіву)

За даними комісії, наявні докази вказують на те, що передусім колишній президент федерації Бессеберг "практично у всьому, що він робив, послідовно відстоював та захищав російські інтереси".  Бессеберг, а згодом і колишня генеральна секретарка союз Реш у період з 2008-го по 2018 рік явно "без вагомої причини захищали інтереси російської федерації (біатлону. - Ред.), особливо що стосується сфери боротьби з допінгом", йдеться у звіті. Бессеберг та Реш відкидають звинувачення.

Передусім Бессеберг, який очолював союз біатлоністів з 1993-го по 2018 рік, на думку комісії, не керувався у своїй діяльності "етичними цінностями та не виявляв реального інтересу, аби захистити спорт від обману". Як стверджується у звіті, Бессеберга росіяни винагороджували хабарями, "виїздами на полювання та послугами повій".

Реш закидають передусім, що вона не була послідовною у переслідуванні російських спортсменів, яких підозрювали у вживанні допінгу. "Повна відсутність засадничих механізмів безпеки в IBU означала, що колишнє керівництво союзу могло діяти без контролю, прозорості та обов'язку звітувати", - зазначив голова комісії Джонатан Тейлор.

З кінця 2017 року триває також розслідування австрійської антикорупційної прокуратури стосовно колишнього керівництва IBU через підозри щодо зловживань у сфері допінгу, шахрайства, а також отримання подарунків, зазначає агентство dpa. Окремі кримінальні провадження ведуть також проти Бессеберга у Норвегії та проти Реш у Австрії. Утім, досі їм не було висунуто жодних обвинувачень щодо конкретних злочинів.

Нагадаємо, чимало російських біатлоністів були спіймані на вживанні допінгу та усунуті від змагань на різні терміни.

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