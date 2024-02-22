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ПолітикаУкраїна

Екскерівник "Укроборонпрому" став послом в Азербайджані

Дмитро Шварц
22 лютого 2024 р.

Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва послом в Азербайджані, а також створив посаду спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

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Президенти Азербайджану та України - Ільхам Алієв і Володимир Зеленський. Київ, січень 2022 року
Президенти Азербайджану та України - Ільхам Алієв і Володимир ЗеленськийФото: The Presidential Office of Ukraine

Президент України Володимир Зеленський звільнив у четвер, 22 лютого, Владислава Каневського з посади посла в Азербайджані та призначив замість нього Юрія Гусєва. 

44-річний Гусєв з зими 2020-го до літа 2023 року був генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". 

Перед цим він півтора року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію, а до того працював у міністерствах економіки, фінансів, оборони, інфраструктури, екології та природних ресурсів. 

Новий спецуповноважений з питань безпекових гарантій

Також у четвер на сайті президента опублікований указ про створення посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Втім на цю посаду Зеленський поки що нікого не призначив.

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