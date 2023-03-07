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Екскерівник "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в справі про зловживання
Фото: DW/Alexander Sawizky
Закон і правоУкраїна

Коболєв не вніс заставу в справі про зловживання - САП

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
25 хв. тому

Колишній голова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 мільйони гривень у справі про зловживання службовим становищем, повідомили в САП.

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Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на вівторок, 7 березня, так і не вніс заставу розміром 229 мільйони гривень у справі про зловживання службовим становищем.

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"1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов'язувався повідомити про це детектива/прокурора", - повідомляє пресслужба САП.

Водночас зазначається, що станом на 7 березня інформація про внесення застави досі не надійшла до органу досудового розслідування. "Усупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Також наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", - зазначили в відомстві.

Коболєв стверджує, що його рахунок заблокований

Андрій Коболєв назвав заяви САП "маніпулятивними". На своїй сторінці у Facebook він опублікував скріншот із смс-повідомленням з "Ощадбанку", датоване 28 грудня 2022 року: "Ваш рахунок під арештом на підставі постанови виконавчої служби".

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Підозра Коболєву за премію

19 січня 2023 року САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час погодження собі премій на 229 мільйони гривень за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом". На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 мільйона гривень). Сам Коболєв, коментуючи підозру собі, заявив, що збирається доводити свою правоту.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, згідно з якими "Газпром" мав доплатити НАК 2,56 мільярда доларів США.

Андрій Коболєв - про ситуацію у "Нафтогазі"

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