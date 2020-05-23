Ексглава МЗС Австрії Кнайссль іде з "Роснефти"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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В Україні перед судом постануть ще 48 військових РФ за обвинуваченнями у воєнних злочинах. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова під час виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. За її словами, українська влада має список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів, повідомила вона.

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Президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про відкликання де-юре повноважень посла в РФ Ейтвідаса Баярунаса з 1 червня, йдеться у повідомленні пресслужби глави держави. Посол Литви у РФ через війну Росії проти України був відкликаний із Москви ще у квітні і весь цей час перебував у Литві. 18 травня уряд Литви ухвалив направити президентові країни рішення про відкликання його повноважень з 1 червня.

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Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". "(...) Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль у раді директорів на другий термін", - йдеться у повідомленні компанії. Причини, які спонукали ексочільницю австрійського МЗС піти на цей крок, не вказані.

Кнайссль, яка очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках, перебувала у раді директорів "Роснефти" протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, незважаючи на війну РФ проти України.

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