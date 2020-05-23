Ексглава МЗС Австрії Кнайссль іде з "Роснефти"

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90-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 24 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).
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В Україні перед судом постануть ще 48 військових РФ за обвинуваченнями у воєнних злочинах. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова під час виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. За її словами, українська влада має список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів, повідомила вона.
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Президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про відкликання де-юре повноважень посла в РФ Ейтвідаса Баярунаса з 1 червня, йдеться у повідомленні пресслужби глави держави. Посол Литви у РФ через війну Росії проти України був відкликаний із Москви ще у квітні і весь цей час перебував у Литві. 18 травня уряд Литви ухвалив направити президентові країни рішення про відкликання його повноважень з 1 червня.
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Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". "(...) Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль у раді директорів на другий термін", - йдеться у повідомленні компанії. Причини, які спонукали ексочільницю австрійського МЗС піти на цей крок, не вказані.
Кнайссль, яка очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках, перебувала у раді директорів "Роснефти" протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, незважаючи на війну РФ проти України.
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