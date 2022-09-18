Ексгумація тіл в Ізюмі триватиме близько двох тижнів

207-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 18 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіям неділі, 18 вересня (час київський).

++14.10++

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Крим може бути повернуто під контроль України дипломатичним шляхом. "Україна зможе жити спокійно, якщо поверне собі всю свою землю. Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters, оприлюдненому в неділю.

++13.59++

Російські окупаційні війська розпочали масований обстріл с. Стрілеча Харківської області у той момент, коли медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, внаслідок чого є жертви та постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життям, намагалися врятувати хворих... Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули чотири медичні працівники, два пацієнти поранені", - написав Синєгубов у Telegram.

Читайте також: Німецькі медики лікуватимуть в Україні тяжко поранених

++13.26++

Роботи на місці масового поховання у звільненому місті Ізюм на Харківщині триватимуть ще близько двох тижнів, повідомив мера міста Валерій Марченко. "Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, усіх відправляють до Харкова для подальших робіт. Ця робота проводитиметься ще майже два тижні, бо поховань дуже багато. Поки що нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тож їх шукають", - розповів він в ефірі національного телемарафону.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання біля Ізюму. У перший день було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗСУ із братської могили. За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Україна експортувала вже 3,7 мільйона тонн продовольства

++13.20++

18 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" заплановано вихід десяти суден з 169,3 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомили у міністерстві інфраструктури України. Станом на 10 ранку із портів вже вийшло вісім суден, а ще два чекають на свою чергу та сприятливі умови. Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

++12.50++

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні близько 230 військовослужбовців, вісім танків, 17 бойових броньованих машин і три артилерійські системи, повідомляє генеральний штаб ЗСУ. У відомстві зазначають, що окупанти за минулу добу також втратили сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, сім автомобілів (включаючи автоцистерни з ПММ) та одну одиницю спецтехніки.

++12.39++

Через пункти пропуску до Ростовської області РФ з території Донбасу за останню добу прибули понад 16,5 тисячі осіб, повідомила пресслужба регіонального прикордонного управління ФСБ у неділю. За минулий тиждень Ростовська область прийняла понад 116 тисяч жителів Донбасу, нагадує "Інтерфакс".

390 українських дітей вбито з початку війни

++12.05++

За офіційною інформацією українських ювенальних прокурорів, з початку вторгнення РФ в Україну і станом на ранок 18 вересня 390 дітей загинули та понад 757 отримали поранення. Так, за інформацією Офісу генпрокурора України, протягом минулої доби стало відомо про загибель 17 вересня 11-річної дівчинки у Чугуєві Харківської області внаслідок ракетних ударів, а також поранення у цей же день 2-річного хлопчика у Костянтинівці Донецької області. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++11.40++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні констатують, що російські сили, як і раніше, віддають пріоритет "стратегічно безглуздим" наступальним операціям навколо Донецька та Бахмута, а не захисту від контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

Бахмут і села під Донецьком мають лише "емоційне значення", пише ISW, а війська РФ "продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області". Такий підхід робить окупований Росією північний схід України "вкрай вразливим" для контрнаступу ЗСУ, що триває, вважають аналітики.

Україна, ймовірно, розширює свої позиції на схід від річки Оскол та на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити ЗСУ оточити російські війська навколо Лимана. "Подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лимана непридатними і відкрити підходи до Лисичанська і, зрештою, до Сєвєродонецька", - зазначають експерти ISW.

Троє загиблих внаслідок обстрілів Харківщини

++11.16++

Минулої доби російські окупаційні війська масово обстрілювали Харківський, Чугуївський райони, зафіксовано також обстріли Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "За даними Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти поцілили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п'ятьох цивільних, у Харківському - троє поранених, зокрема чоловік 91 року. Двоє постраждалих в Ізюмському районі, один - в Чугуївському", - написав Синєгубов у Telegram у неділю.

++10.55++

Росія розпочала примусову мобілізацію у Маріупольському районі, повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Перший "відлов чоловіків", за його словами, відбувся 17 вересня у Мангуші. Наступний етап, за інформацією Андрющенка, має пройти у Маріуполі на початку жовтня.

Обстріли Миколаєва

++10.12++

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва, пошкоджена одна з лікарень і гаражний кооператив, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав він у Telegram.

++09.45++

Станом на вечір 17 вересня на місці масового поховання під Ізюмом, виявленого після деокупації міста, ексгумовано 59 тіл, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Експерти Нацполіції ексгумували на сьогодні 59 тіл... Тіла 16 цивільних чоловіків і 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості є сліди насильницької смерті. Роботи продовжуються", - написав Синєгубов у своєму Telegram ввечері у суботу.

++09.23++

Зазнаючи невдач на лініях фронту, Росія, вочевидь, розширила список цілей для ракетних ударів в Україні, йдеться у звіті розвідки міноборони Великобританії. У щоденному звіті, опублікованому у неділю, йдеться, що таким чином РФ прагне "прямо підірвати моральний дух людей та уряду України". У звіті констатується, що з російська армія запустила по Україні з початку війни вже кілька тисяч ракет великої дальності, але в останні сім днів вона збільшила обстріли цивільної інфраструктури, "навіть там, де це, можливо, не має миттєвого військового ефекту".

ЗСУ відбили шість атак армії РФ

++08.57++

Збройні сили України за минулу добу відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине, повідомляє вранці у неділю генштаб ЗСУ. Також протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. А українські ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об'єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Загалом російські окупанти за добу завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ в результаті чого постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України.

За уточненою інформацією генштабу, під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50 відсотків особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90 відсотків особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ, а військову частину готують до розформування.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

++08.42++

У ніч із суботи на неділю росіяни тричі обстріляли Нікопольський район із "Градів" і важкої артилерії, постраждало троє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько півночі туди прилетіли близько 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 і 82 роки. У місті пошкоджено кілька десятків багатоповерхових і приватних будинків, автомобілі, кілька господарських споруд, газопроводи і лінії електропередач. Відбулося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум'я вже загасили. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації", - написав Резніченко у Telegram в неділю вранці.

Донеччина: щонайменше 5 загиблих протягом доби

++08.35++

Протягом 17 вересня внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 осіб, ще 18 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в неділю вранці.

++08.03++

Попри дедалі гучніші заклики надати Україні танки, які лунають у Німеччині, канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планує цього робити. "В усьому, що ми робимо, ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень", - сказав Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, опублікованому у неділю. При цьому політик наголосив на вже наданій підтримці Україні. Саме зброя, яку Німеччина надала, "зробила різницю, а також зробила можливими успіхи, нинішні успіхи, яких досягла Україна", вважає Шольц. Він пообіцяв обіцяє й надалі підтримувати Україну, допоки це будемо необхідним.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Реакція Києва на висловлювання ексглави МЗС Румунії

++07.45++

Українське посольство у Румунії відреагувало на висловлювання колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрея Марги щодо доцільності для України поступитися частиною своєї території сусіднім державам. "Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи", - заявили у дипмісії. Раніше румунський ексміністр, представляючи свою книгу "Долі демократії", заявив, що Україна має поступитися, віддавши Угорщині Закарпаття, Польщі - Галичину, Румунії - Буковину та Росії - Донбас і Крим.

++07.33++

Своїми успіхами у відбитті російської агресії Україна фундаментально змінила сучасну військову справу, заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у суботу, 17 вересня, на конференції комітету у столиці Естонії Таллінні. Адмірал зазначив, що ЗС України дуже творчо підійшли до використання тих систем озброєння, які їм було надано. "Вони використали їх нестандартним чином", - визнав Бауер. Він також пообіцяв, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, поки це буде необхідно". "Наближається зима, проте підтримка має залишатися непохитною", - упевнений Роб Бауер. "Боєприпаси, обладнання та навчання, які надають союзники та інші країни, реально змінюють ситуацію на полі бою", - додав він.

Берлін закликав розслідувати скоєне росіянами в Ізюмі

++07.21++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала до розслідування можливих воєнних злочинів на тлі повідомлень про масові поховання, у тому числі - мирних жителів, у місті Ізюма в Харківській області, звільненого українською армією від окупації ЗС РФ. Глава оборонного відомства ФРН заявила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 17 вересня, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

++07.12++

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перебуває 500 російських військових, заявив в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський. Відео спілкування з журналістом розміщено на сторінці президента у Facebook. "На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні перебуває 500 бойовиків", - наголосив Зеленський. Він констатував, що жоден із шести блоків станції на даний момент не працює. За словами глави української держави, піти на ту чи іншу угоду з Кремлем - це "найгірший результат". "Це тоді точно початок третьої світової війни. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю", - упевнений Зеленський.

Читайте також: Обстріли енергооб'єктів: чи будуть в Україні відключення світла?

Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video