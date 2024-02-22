Ексголову Чернігівської обласної ВЛК заґратували - ЗМІ

Під час обшуків у ексголови Чернігівського обласного ВЛК знайшли майже мільйон доларів. Його відправили під варту.

Правоохоронці провели обшук в квартирі колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомило у четвер, 22 лютого, видання "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року, пише видання.

Під час обшуку, який, проводився 21 лютого в Києві в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, у ексголови ВЛК знайшли майже мільйон доларів. Низка Telegram-каналів, зокрема і журналіст Костянтин Андріюк опублікували відео нібито під час обшуку. На кадрах видно, як правоохоронці дістають долари з коробок з-під тостера і цукерок.

Нагадаємо, з осені 2023 року Рада нацбезпеки й оборони (РНБО) вирішила перевірити ВЛК. За результатами перевірки, низка посадовців отримала підозри. Також секретар РНБО Олексій Данілов обіцяв оприлюднити імена лікарів, які видавали фейкові довідки, а також ухилянтів, які їх отримали. Втім, досі про такий список публічно не повідомлялося.