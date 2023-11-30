Ексдержсекретар США Кіссінджер помер у віці 100 років

Колишній глава дипломатії США за президентів Річарда Ніксона і Джеральда Форда Генрі Кіссінджер помер у своєму будинку в Коннектикуті, повідомила заснована ним консалтингова компанія, не уточнивши причини смерті.

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер помер на 101-му році життя.Про це створена ним консалтингова фірма Kissinger Associates повідомила в ніч на четвер, 30 листопада. Американський державний діяч помер напередодні у своєму будинку в штаті Коннектикут, вказується далі. Про причини смерті не повідомляють.

Хайнц Альфред Кіссінджер (Heinz Alfred Kissinger) народився в єврейській сім'ї в баварському місті Фюрт 27 травня 1923 року. Наприкінці 1930-х його сім'я емігрувала в США, рятуючись від переслідувань нацистів.

Лауреат Нобелівської премії миру

У 1960-х - 1970-х роках Кіссінджер обіймав посаду радника із зовнішньої політики, а потім - державного секретаря за президентів США Річарда Ніксона і Джеральда Форда. Він сприяв, серед іншого, закінченню війни у В'єтнамі, розрядці напруженості з Радянським Союзом і відкриттю відносин Сполучених Штатів із Китаєм. У 1973 році став лауреатом Нобелівської премії миру разом із в'єтнамським політиком Ле Дик Тхо за зусилля з укладення Паризької угоди про відновлення миру у В'єтнамі.

Після виходу у відставку Кіссінджер продовжував давати "геополітичні консультації" десяткам світових лідерів.

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Суперечливі заяви щодо України

Щодо України та її боротьби проти агресії Росії ексдержсекретар США робив низку суперечливих заяв. У травні минулого року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що в переговорах між Україною та Росією треба "повернутися до колишнього статусу-кво". Багато ЗМІ та політиків інтерпретували ці слова як заклик до Києва відмовитись від частини своїх територій задля досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки німецькому диктатору Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. "З глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке відчуття, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а 1938", - сказав тоді Зеленський.

На початку липня Кіссінджер в інтерв'ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати території.

Вже у 2023 році Кіссінжер підтримав вступ держави в НАТО, хоча раніше у 2008 році різко виступав проти цього.

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