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Ексадвокату Медведчука та Шарія оголосили підозру

Ольга Журавльова
27 вересня 2023 р.

Адвокат Валентин Рибін після вторгнення виїхав за кордон, а потім приїхав на Херсонщину і влаштувався на керівну посаду в окупаційне "міністерство", за що йому заочно оголосили підозру в колабораціонізмі, повідомила СБУ.

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За участь у "виборах" на окупованих територіях Україна буде карати
За участь у "виборах" на окупованих територіях Україна буде каратиФото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

В Україні оголосили нову підозру Валентину Рибіну - колишньому особистому адвокату Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, яких підозрюють у державній зраді. 

Як повідомила Служба безпеки України (СБУ) в середу, 27 вересня, Рибін зараз очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформаційної політики Херсонської області РФ".

На початку повномасштабного вторгнення РФ він він виїхав з України і вже з-за кордону написав пост у Facebook з закликом до українців припинити спротив окупантам, вказують правоохоронці. 

Згодом Рибін прибув до окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу окупаційної адміністрації та вступив до провладної партії РФ "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року під час псевдовиборів.

"У межах "передвиборної кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики РФ, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів", - розповіли в спецслужбі.

Раніше СБУ вже кваліфікувала його дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Тепер Рибіну оголосили про підозру за статтею "колабораційна діяльність".

Рибін також захищав перекладача колишнього прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого затримали за шпигунство, а потім звільнили в рамках обміну з Росією в 2019 році.

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