ЄК почала провадження щодо Польщі через закон про вплив РФ

Ухвалений у Польщі закон про створення комісії, яка вивчатиме ймовірний вплив РФ в країні, викликав занепокоєння Європейської Комісії, вона ініціювала процедуру про порушення.

Європейська комісія (ЄК) ініціювала процедуру про порушення щодо Польщі через ухвалений закон про створення комісії для розслідування ймовірного російського впливу в країні, повідомив на пресконференції в Брюсселі в середу, 7 червня, заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

"Ми обговорили ситуацію в Польщі, і колегія вирішила розпочати процедуру про порушення, надіславши офіційне повідомлення щодо нового закону про комісію з вивчення російського впливу", - заявив він.

Єврокомісія вдалася до цього заходу, незважаючи на нещодавню пропозицію президента Польщі Анджея Дуди внести зміни до закону. А саме поправку, яка скасовує 10-річну заборону на перебування на держслужбі для тих, кого члени комісії вважатимуть такими, що піддалися російському впливу. Решта завдань комісії зберігаються.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, своєю чергою, заявив, що ухвалення цього закону викликає велике занепокоєння. За словами урядовця, закон дає спеціальній комісії можливість без судової перевірки позбавляти польських громадян права бути обраними на державну посаду.

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Опозиція засудила ухвалений закон

Закон передбачає, що комісія у складі дев'яти осіб розслідуватиме "діяльність державних посадових осіб та керівників вищої ланки в період з 2007 по 2022 роки, які могли перебувати під впливом Росії та діяти на шкоду Польщі". Комісію наділяють повноваженнями прокуратури та суду. Вона зможе накладати стягнення на чиновників, у тому числі усувати їх від політичних посад. Члени комісії не нестимуть відповідальності за свої рішення, а жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачено.

Опозиція засудила це рішення, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. Критики вважають, що за допомогою цього закону націонал-консерватори з правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) прагнуть дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - лідера ліберальної опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска. "Мета цього закону - вигнання Туска з політики", - заявляв раніше генеральний секретар партії "Громадянська платформа" Марчін Кірвінський.

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Експрезидент Європейської ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік. Консерватори закидають йому підписання невигідних газових контрактів із Росією.

Туска вважають головним політичним противником лідера ПіС Ярослава Качинського. Експрем'єр очолює ліберально-консервативну "Громадянську платформу" - найбільшу польську опозиційну партію. Він звинуватив депутатів "ПіС" у тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента.