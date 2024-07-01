ЄК перевіряє, чи не порушує Meta закон про цифрові ринки

Задля відмови від реклами і збору даних користувачі Facebook та Instagram в ЄС мають оформлювати платну підписку. Регулятор вважає, що це може порушувати європейське законодавство.

Європейська Комісія (ЄК) почала розслідування щодо американської технологічної корпорації Meta, яка володіє сервісами Facebook, Instagram та WhatsApp, у зв'язку з можливими порушеннями закону про цифрові ринки (DMA), пише у понеділок, 1 липня, агенція dpa.

Згідно з попереднім висновком регулятора, не відповідає вимогам законодавства ЄС запущена у жовнті 2023 року нова політика Meta про можливість перегляду сервісів без реклами та збору персональних даних користувачів. Поки люди підписані, їхні дані не використовуються для реклами. Ті ж, хто продовжує безкоштовно користуватися сервісами Meta, бачать рекламу, а їхні дані збираються компанією. Щомісячна передплата коштує 9,99 євро для користувачів ПК та 12,99 євро - у застосунках на iOS та Android. Причиною появи нової передплати Meta пояснили вимогами Загального регламенту захисту даних ЄС (GDPR) та Закону про цифрові ринки. Ці документи зобов'язують технологічних гігантів просити згоду користувача перед збором їхніх особистих даних, які використовуються для показу таргетованої реклами.

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ЄК заявила, що для дотримання DMA користувачі, які відмовляються платити, "все одно повинні отримати доступ до еквівалентного сервісу, який використовує менше їхніх персональних даних". Модель Meta "не дозволяє користувачам реалізувати своє право на вільну згоду на об'єднання їхніх персональних даних", додали в регуляторі.

Остаточне рішення комісія має ухвалити до 25 березня наступного року. Meta може бути оштрафована на суму до 10 відсотків її глобального доходу, якщо остаточне рішення ЄК підтвердить попередній висновок.

Нагадаємо, в березні Європейський Союз розпочав розслідування щодо компаній Apple, Meta і Alphabet (власник Google) за підозрою у порушенні законупроцифровіринки (Digital Markets Act, DMA), який, зокрема, зобов'язує великі технологічні концерни відкривати свої платформи для конкурентів.