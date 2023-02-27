ЄК і ООН шукатимуть докази депортації дітей з України

Війна Росії проти України- новини понеділка, 27 лютого (оновлюється).

++13.35++

Єврокомісія разом із Польщею та ООН запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про депортацію українських дітей. З початку вторгнення військові РФ вивезли тисячі українських дітей для усиновлення в Росії, сказала офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу в Брюсселі в понеділок, 27 лютого. "Викрадення українських дітей – це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин", - наголосила вона, повідомляє кореспондентка DW. Мета спільної ініціативи - знайти насильно вивезених дітей та притягнути до відповідальності винних. Найближчими днями Єврокомісія розповість про ініціативу докладніше.

++13.05++

Десятим пакетом санкцій щодо Росії ЄС заборонить громадянам РФ обіймати посади в органах правління підприємств критичної інфраструктури на території Євросоюзу, а також закриє доступ російським компаніям до газосховищ у країнах ЄС.

Євросоюз запроваджує також нові правила звітності про заморожені активи - тепер вони поширюються не лише на приватні, а й на державні активи РФ. У такий спосіб Брюссель має намір ідентифікувати їхнє місцезнаходження. Крім того, вводиться обов'язок звітувати про спроби продажу активів напередодні запровадження санкцій внаслідок витоку інформації. Його порушення може призвести до кримінальних наслідків, сказав високопосадовець ЄС на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

Читайте також: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти РФ: що в ньому

Від чартерних компаній вимагатимуть додаткову інформацію, щоб запобігти в'їзду в ЄС росіян, які перебувають під санкціями. Буде накладено заборону на транзит через треті країни товарів подвійного призначення з ЄС, щоб не допустити їхнього потрапляння до Росії і в результаті на поле бою в Україні.

Ембарго накладено на російський бітум та асфальт, а також на синтетичний каучук. Для останнього працює перехідний період у 16 ​​місяців, щоб країни, які його купують, могли поступово перейти на закупівлі в інших постачальників.

Під санкції потрапили пропагандистські канали RT і Sputnik арабською мовою, "Патріот" Євгена Пригожина, члени "Роскомнагляду", а також окремі співробітники ЗМІ. Крім того, штрафні заходи торкнулися іранських компаній, які закуповували товари, що їх використовувала армія РФ в Україні, а також компанії в Дубаї, що належить "Радкомфлоту".

Санкційний список поповнили члени Ради федерації, 12 високопосадовців міноборони РФ, командири ПВК "Вагнера", які штурмували Соледар, особи, причетні до депортації українських дітей та представники "влади" на окупованих РФ територіях України.

++12.49++

Росія станом на понеділок тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі шість бойових кораблів, серед них є підводний носій крилатих ракет "Калібр", повідомив речник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. За його словами, вранці росіяни вивели в Чорне море підводний човен, який озброєний ракетами "Калібр". На його борту перебувають чотири ракети. Назаров зазначив, що російські кораблі тримаються на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

++12.30++

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок понеділка, 27 лютого, відсутній і наразі не прогнозується, повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". Зазначається, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. При цьому через водопілля активно працюють гідроелектростанції, імпорт електроенергії наближається до нуля. "З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися взнаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення. У решті регіонах мережеві обмеження відсутні. ", - йдеться в повідомленні.

++12.19++

Росія, ймовірно, буде стурбована нещодавніми вибухами у Маріуполі, оскільки раніше вважала цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів, йдеться у новому зведенні військової розвідки Великобританії, опублікованому у понеділок у Twitter міністерства оборони країни. Британські розвідники зазначають, що з 21 лютого 2023 року проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі окупованого Росією міста Маріуполь. Серед місць вибухів - сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний комбінат, який Росія використовує як військову базу. "Попри значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для РФ, оскільки це найбільше місто, захоплене нею у 2022 році, яке вона досі контролює, і розташоване на ключовому логістичному маршруті", - ідеться у звіті. Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 кілометрів від лінії фронту, нагадує британське міноборони.

Санкції проти "групи Вагнера"

++12.05++

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, пов'язаних із засновником російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, йдеться у повідомленні міністерства економіки у понеділок. "Спільно з нашими партнерами посилюємо та синхронізуємо санкційний тиск на державу-агресора. Україна ще минулого року запровадила санкції щодо засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина, його близьких, деяких осіб з оточення. Нещодавно додаткові санкції проти Пригожина та пов'язаних з ним осіб ухвалили Сполучені Штати та Європейський Союз. Ланцюжки, на яких тримається бізнес-імперія Пригожина, постачання зброї ПВК, мають бути зруйновані", - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки, голова міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики Юлія Свириденко.

++11.30++

2,6 тисячі постраждалих українців направлено на спеціалізоване лікування до клінік Європи, йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я. "Цього тижня евакуювали групу з 44 громадян, серед яких - люди з мінно-вибуховими пораненнями із Львівщини, Київщини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Одещини та територій активних бойових дій. Крім того, евакуйовані й онкопацієнти, які потребують продовження спеціалізованого лікування. Пацієнтів прийняли у медзакладах Австрії, Данії, Німеччини, Норвегії та Іспанії.", - йдеться в повідомленні.

++11.16++

У німецькому місті Потсдам на Гарнізонній церкві, що наразі реставрується, спаплюжено величезний плакат, вивішений на знак солідарності з Україною. Поліція Бранденбурга повідомила у понеділок, що вже встановила особу підозрюваного. За її даними, 40-річний зловмисник зняв на відео свої дії і опублікував його в соціальних мережах. На великому 20-метровому плакаті на церкві було зображено матір з дитиною в рамках мистецького проєкту з портретами українських жінок. Підозрюваний вирізав обличчя жінки, зображеної на плакаті, і розмістив на його місці інший плакат з політичним меседжем про війну в Україні, повідомляє AFP. Для цього чоловік, очевидно, проник на охоронюваний будівельний майданчик у неділю ввечері, додали в поліції. Поліція також з'ясовує, чи має підозрюваний зв'язок з іншими злочинами в Потсдамі.

Плакат на підтримку України на Гарнізонній церкві у Потсдамі Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

++10.59++

У Хмельницькому в лікарні помер співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. "На жаль, є ще одна смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя - рятувальника. Співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Гамалій у Telegram. Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, загинув співробітник ДСНС.

++10.44++

Правоохоронці викрили ще одного агента ФСБ РФ, який передавав російським окупантам дані про енергетичні об'єкти Одеської області та оборонні підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За даними слідства, мешканець Одеси добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За його завданням він розвідував місця дислокації об'єктів енергетичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу на Одещині", - йдеться в повідомленні відомства у понеділок. За інформацією прокуратури, під час виконання завдань російських кураторів інформатор також передавав дані про результати ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури для її повторного ураження та остаточного виведення з робочого стану. Одеситу повідомлено про підозру в державній зраді, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

++10.22++

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram. "Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та пов'язаних із ним структур", - написав він.

Єрмак: Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді готовий робити

++09.51++

Оприлюднена Китаєм позиція щодо мирного врегулювання війни Росії проти України є гарним сигналом потенційної готовності брати участь у процесі врегулювання, однак насамперед потрібно дивитися на дії, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді має на увазі й що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - заявив Єрмак в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента. Він також наголосив, що буде дуже великою і небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати будь-яку зброю і те, що допоможе росіянам і далі вбивати українців, руйнувати цивільну інфраструктуру. І це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує, додав він.

++09.24++

Міністерство оборони РФ встановлює контроль над усіма російськими підрозділами, задіяними в Україні, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку його експертів, про це свідчить, зокрема, активну інтеграцію 1-го і 2-го армійських корпусів "ДНР" і "ЛНР" у російську армію, обмеження з боку міноборони РФ постачання ПВК "Вагнер" боєприпасів і блокування вербування ув'язнених, а також зняття з ПВК "Вагнер" відповідальності за Бахмут, введення в цей район підкріплення російських регулярних військ. На думку аналітиків ISW, "зусилля Путіна підготувати населення РФ до тривалої війни свідчать про те, що він усвідомив, що тільки міноборони РФ може утримувати великі механізовані сили, необхідні для досягнення його цілей в Україні".

++08.59++

Співробітник ДСНС загинув у Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, повідомив міський голова Олександр Симчишин. "Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов'язку", - написав він у Telegam в понеділок уранці. Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки Хмельницького ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель.

++08.28++

За минулу добу внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, російські війська вночі "щільно працювали" по Херсону. "Зранку також чути вибухи. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення", - написав чиновник.

++08.18++

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Глухівської громади на Сумщині, загалом за добу російські окупанти випустили 76 снарядів по 4 тергромадах області, повідомили в ОВА. "Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів із мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні в Telegram ввечері у неділю. Зокрема, артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранень зазнала одна цивільна особа.

Удари дронами по Хмельницькому, є жертви

++08.02++

Унаслідок нічної атаки на Хмельницький ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель, повідомив міський голова Олександр Симчишин. "Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель", - написав він у Telegram в понеділок уранці. Симчишин зазначив, що триває гасіння пожеж.

++07.50++

Основні зусилля російська армія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у понеділок.

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, за інформацією генштабу, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. На тлі бойових успіхів ЗСУ у ворожих військах відзначається масове дезертирство. У зв'язку з цим командування лякає солдатів, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі, зауважують у генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованого Криму.

++07.35++

У ніч на понеділок російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією генерального штабу ЗСУ, 11 цих дронів збили українські захисники.

++07.30++

У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури, без жертв, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

++07.11++

Вашингтон веде переговори з Берліном і Варшавою про проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Виступаючи в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD, Пісторіус повідомив, що наразі проведення навчань "розглядається", не навівши жодних інших подробиць. За його словами, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам по НАТО, а також і президенту Росії Володимиру Путіну. НАТО "далеко не таке слабке, як тривалий час вважав" Путін, сказав глава міноборони ФРН, зазначивши, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року. Проте "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", додав Пісторіус.

Читайте також: У Франції готують військових до боїв високої інтенсивності

Читайте також новини дня за 26 лютого.