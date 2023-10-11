Єдина електростанція в Секторі Гази припинила роботу

Після запровадження Ізраїлем повної блокади Сектора Гази на єдиній там електростанції закінчилось паливо. Туреччина вважає, що відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАСу є "різаниною".

Постачання електроенергії в Секторі Гази припинилося в середу, 11 жовтня, після того, як єдина електростанція припинила роботу через відсутність палива, повідомляє агенція AFP.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав створити повну блокаду Сектора Гази, з якого на Ізраїль напали бойовики палестинського ісламістського угруповання ХАМАС. Блокада включає припинення подачі води, продовольства, а також постачання палива та електроенергії.

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) у відповідь на це рішення наголосили: повна блокада, яка ставить під загрозу життя цивільного населення, позбавляючи його необхідних для виживання товарів, заборонена міжнародним правом.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки закликали до захисту цивільного населення у військовому конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС, а верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що "деякі рішення" Ізраїлю суперечать міжнародному праву.

Ердоган назвав відповідь Ізраїлю ХАМАСу "різаниною"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що блокада та бомбардування Сектора Гази Ізраїлем у відповідь на напад ХАМАСу є непропорційною відповіддю, пише Reuters.

"Перешкоджання людям задовольнити їхні найважливіші потреби та бомбардування будинків, де живуть мирні жителі - словом, ведення конфлікту за допомогою будь-яких ганебних методів, - це не війна, це різанина", - сказав він, посилаючись на відключення Ізраїлем електроенергії та води у Газі та руйнування інфраструктури.

Ердоган також розкритикував "непропорційні" атаки Ізраїлю на Газу як "позбавлені будь-якої етичної основи", і закликав світ не ставати "сліпо" на одну сторону. Залишення основної проблеми невирішеною призведе до нових, жорстокіших конфліктів, попередив він. "Всі мають утримуватися від дій, які каратимуть весь палестинський народ, як-от блокування гуманітарної допомоги", - наголосив він.

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