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Едгарс Рінкевичс склав присягу президента Латвії

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Ексміністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс офіційно заступив на посаду президента країни. У своїй промові він пообіцяв й надалі підтримувати Україну.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс РінкевичсФото: Jussi Nukari/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Колишній міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу, 8 липня, офіційно вступив на посаду президента балтійської країни.

Складаючи присягу глави держави на спеціальному засіданні парламенту в Ризі, Рінкевичс пообіцяв підтримувати Україну в її протистоянні з Росією. "Війна і геноцид Росії в Україні створили нову, сувору реальність", - сказав 49-річний Рінкевичс. "Світ, Європа і наш регіон перебувають під загрозою з боку імперської Росії і режиму Лукашенка", - додав президент, цитує агенція dpa.

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Рінкевичс також заявив, що зовнішня політика його країни повинна відображати ці нові реалії, і пообіцяв працювати над створенням сучасної, справедливої і безпечної Латвії під час своєї президентської каденції: "Ми повинні продовжувати діяти швидко, рішуче і мудро". Новий президент також підтвердив відданість своєї країни сильному Європейському Союзу і НАТО.

У Латвії глава держави виконує переважно представницькі функції. Рінкевичса було обрано парламентом на цю посаду у травні. Він замінив 68-річного Егілса Левітса, який не балотувався на другий чотирирічний термін.

Рінкевичс обіймав посаду міністра закордонних справ з 2011 року - довше, ніж будь-хто з його попередників. Його наступник на посаді міністра закордонних справ ще не визначився. Поки що обов'язки глави МЗС тимчасово виконуватиме прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

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