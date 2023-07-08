Едгарс Рінкевичс склав присягу президента Латвії

Ексміністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс офіційно заступив на посаду президента країни. У своїй промові він пообіцяв й надалі підтримувати Україну.

Колишній міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу, 8 липня, офіційно вступив на посаду президента балтійської країни.

Складаючи присягу глави держави на спеціальному засіданні парламенту в Ризі, Рінкевичс пообіцяв підтримувати Україну в її протистоянні з Росією. "Війна і геноцид Росії в Україні створили нову, сувору реальність", - сказав 49-річний Рінкевичс. "Світ, Європа і наш регіон перебувають під загрозою з боку імперської Росії і режиму Лукашенка", - додав президент, цитує агенція dpa.

Читайте також: ПВК "Вагнер" у Білорусі: Латвія та Литва закликають НАТО до посилення оборони

Рінкевичс також заявив, що зовнішня політика його країни повинна відображати ці нові реалії, і пообіцяв працювати над створенням сучасної, справедливої і безпечної Латвії під час своєї президентської каденції: "Ми повинні продовжувати діяти швидко, рішуче і мудро". Новий президент також підтвердив відданість своєї країни сильному Європейському Союзу і НАТО.

У Латвії глава держави виконує переважно представницькі функції. Рінкевичса було обрано парламентом на цю посаду у травні. Він замінив 68-річного Егілса Левітса, який не балотувався на другий чотирирічний термін.

Рінкевичс обіймав посаду міністра закордонних справ з 2011 року - довше, ніж будь-хто з його попередників. Його наступник на посаді міністра закордонних справ ще не визначився. Поки що обов'язки глави МЗС тимчасово виконуватиме прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.