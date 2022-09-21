Джорджа Мелоні: фаворитка з фашистською спадщиною

На екрані поруч зі сценою безупинно демонструється відеоролик з кандидаткою. Джорджа Мелоні безперестанку посміхається, тисне руки. Її голос лунає над площею дель-Карміне, на якій юрмляться дедалі більше людей. Усі вони прибули до найбільшого міста Сардинії - Кальярі, щоб послухати жінку, котра має найбільші шанси стати наступною очільницею уряду Італії - і, власне, першою жінкою на цій посаді. За даними останніх опитувань, Джорджа та її партія "Брати Італії" є фаворитами передвиборних перегонів(дострокові парламентські вибори в Італії заплановані на 25 вересня. - Ред.).

Мерседес Усаї приїхала на площу заздалегідь, щоб зайняти місце якомога ближче до сцени. Її очі сяють - вона опинилась у першому ряду. "Я вірю в Джорджу! Я вірю в її силу!" - каже 49-річна жінка. Мерседес Усаї є членкинею правонаціоналістичної партії "Брати Італії" (Fratelli d'Italia), яку очолює Джорджа Мелоні. Вона твердо переконана, що на Італію чекає перелом - на користь робітників, студентів, італійських бізнесменів. Завжди ставити італійців на перше місце - така обіцянка Джорджі Мелоні.

Стратегія Джорджі Мелоні працює

"Я працюю прибиральницею у приватній компанії і водночас підміняю вчителя у початковій школі", - розповідає Мерседес Усаї. Їй потрібно працювати на двох роботах, "щоб вижити", бо зводити кінці з кінцями стає дедалі важче, скаржиться італійка. Вона ледве може виплачувати іпотеку за свій будинок.

Мерседес Усаї Фото: Adriaan De Loore/DW

Багато хто з тих, хто відвідує передвиборні заходи правопопулістки Мелоні в Кальярі або інших містах Італії, розповідають схожі історії. Зростання цін на енергоносії та інфляція даються взнаки. Страх втратити роботу великий. Ніхто тут не довіряє політичному класу країни. Попередня стратегія Мелоні, що полягала у відмові від будь-якої участі в уряді та збереженні вірності собі як єдиній опозиційній партії, наразі, схоже, спрацьовує. Багато хто, не задоволений всіма іншими партіями, вочевидь, готовий проголосувати за Мелоні.

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Представлена як "монстр"

Раптом музика стає гучнішою. За лаштунками сцени гуртується поліція - отже, вона там. На сцену виходить Джорджа Мелоні - одягнена в усе біле. "Добрий вечір", - звертається вона до натовпу. 45-річна жінка енергійна, іноді саркастична і завжди чітка у своїх словесних посланнях. Її виступи завжди відбуваються за однією і тією ж схемою.

Прихильники Мелоні Фото: Alexandra von Nahmen/DW

Мелоні виступає без папірця - протягом години. Вона докоряє своїм політичним опонентам, які зображують її монстром і расисткою. Вона критикує, на її думку, некомпетентний Євросоюз, який хоче регламентувати повсякденне життя європейців до найменших дрібниць, але не здатен впоратися з енергетичною кризою. На думку Мелоні, великий капітал і ліберальні еліти несуть відповідальність за все, що коїться в Італії, насамперед у питаннях імміграційної політики та біженців. Щоправда, уточнювати, хто саме, вона, очевидно, не хоче.

Проти мігрантів з "глобального півдня"

"Ви бачили фотографії українських біженців? Це жінки і діти, які тікають від війни", - любить повторювати на своїх виступах ультраправа кандидатка. А люди, які прибувають до Італії через Середземне море, - це переважно чоловіки! Що тут не так, запитує Мелоні і відразу ж надає своє пояснення: "Може, чоловіки не від війни тікають? Чи вони залишають своїх дружин і дітей, щоб воювати?".

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Під час передвиборної кампанії Мелоні поширювала відео, на якому нібито зафіксовано зґвалтування африканцем українки. Для неї це стало доказом нестабільної безпекової ситуації в Італії. Коли її масово розкритикували за це, Мелоні перейшла в контратаку і звинуватила лівих у тому, що вони виявляють солідарність зі зґвалтованими жінками лише у тому разі, якщо нападник є італійцем, а "не нелегальним мігрантом".

У глибині суперечок

45-річна правопопулістка не цурається гострих суперечок. Однак під час виборчої кампанії вона переважно намагається виглядати поміркованою і навіть вірною державі. "Брати Італії" більше не наполягають на виході Італії з ЄС, наголошують на своїй солідарності з Україною. У зверненні до міжнародних ЗМІ Джорджа Мелоні намагалася дистанціюватися від фашистської спадщини своєї партії, запевняючи, що для італійських правих фашизм уже впродовж десятиліть є історією.

Паоло Беріцці їй однак не вірить. Протягом багатьох років репортер газети La Repubblica, який перебуває під захистом поліції через свою роботу, досліджує феномен неофашизму в Італії. "Брати Італії" досі ще мають у своїх лавах прихильників колишнього диктатора Муссоліні, каже Беріцці. Він вважає невипадковим, що партійною символікою обрали триколор, який в Італії вважають неофашистським символом. У партії, за його словами, є "багато прикладів, включаючи провідних партійних діячів, які тісно пов'язані з фашистським минулим". Серед них є депутати і навіть люди з найближчого оточення Мелоні, каже Беріцці, які постійно використовують фашистські гасла в соціальних мережах.

Страх повернення до темної епохи

Тим часом на площі Пьяцца дель Карміне в Кальярі агітаційний виступ Мелоні раптово переривається. Незважаючи на всі заходи безпеки, на сцену проривається активіст і розгортає веселковий прапор. "Нехай говорить", - вигукує Мелоні, звертаючись до співробітників поліції, які кидаються забрати чоловіка. "Я хочу мати право одружуватися і всиновлювати дітей!" - вимагає мітингувальник. "Гаразд. Ти багато чого хочеш. Всі чогось хочуть", - відповідає йому Мелоні.

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Чи є інцидент реальним, чи інсценуванням, сказати важко. Але неподалік від сцени продовжують збиратися інші протестувальники, у тому числі деякі ЛГБТ-активісти. Кажуть, що бояться Мелоні, яку вони називають "постфашисткою". "Ми боїмося повернутися в минуле. Що замість того, щоб покращувати наші права і просувати прогресивні ідеї, ми повернемося в епоху, якої боїмося".

Захоплені прихильники, стурбовані демонстранти

Усе це, схоже, не турбує прихильників Мелоні перед сценою. Мерседес Усаї з першого ряду, здається, вбирає у себе кожне слово правопопулістки. Після завершення заходу вона ще довго залишається на площі і робить селфі з друзями. "Джорджа порадувала нас усіх тут своїм виступом", - каже жінка.

Чи не турбує її, що демонстранти називають Мелоні фашисткою? Мерседес Усаї енергійно заперечує: "Якщо нас називають фашистами - то я скажу, як Джорджа Мелоні: мені все одно!" Сама кандидатка того вечора не захотіла відповідати на подібні запитання. "Чи приберете ви неофашистів зі своєї партії?" - запитуємо в неї. Мелоні, однак, мовчки сідає у машину під вигуки її прихильників "Джоржа! Джоржа!".