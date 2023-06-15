Звіт щодо COVID-вечірок: Джонсон навмисно брехав парламенту

Парламентське розслідування дійшло висновку, що колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон навмисно вводив парламент в оману щодо вечірок під час пандемії COVID-19. Джонсон назвав цей звіт "шарадою".

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон навмисно ввів в оману парламент щодо проведення вечірок на Даунінг-стріт у 2020-2021 роках під час суворого локдауну через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті парламентського комітету з питань привілеїв, опублікованому у четвер, 15 червня, пише агенція Reuters.

"Ми робимо висновок, що, навмисно вводячи Палату громад в оману, пан Джонсон вчинив серйозну неповагу", - йдеться у звіті. В ньому зазначається, що, як встановив комітет, Джонсон намагався підірвати парламентський процес, навмисно вводячи в оману Палату громад і комітет, зловживаючи довірою, оскаржуючи рішення комітету та будучи співучасником кампанії зловживань і спроб залякування.

Комітет наголосив, що якби Джонсон не пішов у відставку, то його мали б відсторонити від роботи в парламенті на 90 днів. Також у парламентському звіті рекомендували позбавити Джонсона права на перепустку колишнього члена парламенту.

Своєю чергою Джонсон відкинув звинувачення у тому, що він навмисно вводив парламент в оману, а звіт назвав "шарадою".

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Скандал з вечірками на Даунінг-стріт

Під слідством комітету з питань привілеїв у справі щодо участі у кількох вечірках на Даунінг-стріт під локдауну Джонсон перебував з минулого року. Спочатку він запевняв парламентарів, що карантинні правила не порушував.

Проте доповідь про вечірки, яку підготувала ​​співробітниця апарату британського уряду Сью Грей, включала кілька фото Джонсона з келихом у руках. Зрештою у свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

Залишивши посаду прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад довгі роки. Однак після того, як Джонсон отримав проєкт висновків комітету, він склав повноваження й члена парламенту.