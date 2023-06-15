  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаВеликобританія

Звіт щодо COVID-вечірок: Джонсон навмисно брехав парламенту

Олександр Куницький
4 год. тому

Парламентське розслідування дійшло висновку, що колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон навмисно вводив парламент в оману щодо вечірок під час пандемії COVID-19. Джонсон назвав цей звіт "шарадою".

https://p.dw.com/p/4SeA4
Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон
Експрем'єр Великобританії Борис ДжонсонФото: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/picture alliance

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон навмисно ввів в оману парламент щодо проведення вечірок на Даунінг-стріт у 2020-2021 роках під час суворого локдауну через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті парламентського комітету з питань привілеїв, опублікованому у четвер, 15 червня, пише агенція Reuters.

"Ми робимо висновок, що, навмисно вводячи Палату громад в оману, пан Джонсон вчинив серйозну неповагу", - йдеться у звіті. В ньому зазначається, що, як встановив комітет, Джонсон намагався підірвати парламентський процес, навмисно вводячи в оману Палату громад і комітет, зловживаючи довірою, оскаржуючи рішення комітету та будучи співучасником кампанії зловживань і спроб залякування.

Комітет наголосив, що якби Джонсон не пішов у відставку, то його мали б відсторонити від роботи в парламенті на 90 днів. Також у парламентському звіті рекомендували позбавити Джонсона права на перепустку колишнього члена парламенту.

Своєю чергою Джонсон відкинув звинувачення у тому, що він навмисно вводив парламент в оману, а звіт назвав "шарадою".

Читайте також: Політичний землетрус у Великобританії

Скандал з вечірками на Даунінг-стріт

Під слідством комітету з питань привілеїв у справі щодо участі у кількох вечірках на Даунінг-стріт під локдауну Джонсон перебував з минулого року. Спочатку він запевняв парламентарів, що карантинні правила не порушував.

Проте доповідь про вечірки, яку підготувала ​​співробітниця апарату британського уряду Сью Грей, включала кілька фото Джонсона з келихом у руках. Зрештою у свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

Залишивши посаду прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад довгі роки. Однак після того, як Джонсон отримав проєкт висновків комітету, він склав повноваження й члена парламенту.

Як Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Водою підтопило сміттєзвалища, могильники та склади з невикористаними пестицидами

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Катастрофи6 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Конфлікти8 год. тому04:18 хв.
external

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Природа й екологія12 год. тому01:21 хв.
Наслідки від скорочення поставок зерна з України глобально можут стати відчутними радше у довгостроковій перспективі, каже професор фон Крамон-Таубадель

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

Економіка14 год. тому
external

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Конфлікти16 год. тому01:35 хв.
У залі Бундестагу (архівне фото)

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

Політика8 год. тому
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

Політика12 год. тому
На головну сторінку