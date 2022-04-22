Джонсон: Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниця, 22 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

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Володимир Путін заявив, що українська влада заборонила військовим, що боронять район заводу "Азовсталь" у Маріуполі, здаватися у полон до армії РФ. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За словами, очільника Кремля, Москва віддала наказ своїм військовим не штурмувати "Азовсталь" після "звільнення" міста, а всім українським бійцям, хто складе зброю, "буде гарантовано життя та гідне ставлення відповідно до міжнародного права, а також надання кваліфікованої допомоги".

"Але київський режим не дозволяє скористатися цією можливістю", - цитує Путіна сайт Кремля.

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Російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.

За словами Сергія Капітонова з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково", постачання "Газпрому" в Європу може скоротитися на 45 мільярдів кубометрів цього року. Торік вони складали приблизно 150 мільярдів кубометрів. Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон вважає, що експорт може знизитися ще більше через "прагнення покупців стати менш залежними від РФ".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припускає, що війна в Україні може затягнутися до кінця наступного року. Про це пише AFP. Відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Індії, чи погоджується він з відповідними оцінками британської розвідки, глава британського уряду сказав: "Печаль в тому, що це реалістична перспектива".

На його думку, переговори між Києвом та Москвою наразі не виглядають можливими, а от Україні та Європі доведеться в якийсь момент обговорити питання безпеки на майбутнє.

"Те, чого хочуть українці, і я думаю, що вони це отримають, це комплекс гарантій безпеки від країн, що мають схожий світогляд, безпекові зобов'язання відносно того, що ми можемо зробити, аби підтримати їх" , - сказав Джонсон. Йдеться про надання зброї, відповідне навчання та обмін розвідданними, зазначив він.

++15.59++

З 1 квітня за психологічною допомогою на спеціальну гарячу лінію Уповноваженого з прав людини звернулося понад 400 людей, повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook. Більшість звернень - у зв'язку зі статевими злочинами, вчиненими російськими військовими. Їх кількість зростає кожного дня, додала вона.

На лінії працюють п'ять психологів, до яких вже долучаються психіатри. Денісова розповіла про одне зі свідчень. За даними 17-річної дівчини, в Ірпені троє росіян на її очах зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. "З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі", - написала Денісова.

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++15.37++

Наступного тижня у Києві відновить роботу посольство Великобританії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Індії. Попри це МЗС країни досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну. Лондон, як і низка інших представництв, перемістив свою головну дипломатичну місію з Києва до західного міста Львова напередодні вторгнення РФ.

++15.00++

У Львівській та Хмельницькій області в Україні скасували комендантську годину на великодню ніч, повідомляють місцеві військові адміністрації. Окрім того, на Хмельниччині з 23 квітня скасують заборону на продаж алкоголю.

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