Джонсон: Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці (час київський).
++17.05++
Володимир Путін заявив, що українська влада заборонила військовим, що боронять район заводу "Азовсталь" у Маріуполі, здаватися у полон до армії РФ. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За словами, очільника Кремля, Москва віддала наказ своїм військовим не штурмувати "Азовсталь" після "звільнення" міста, а всім українським бійцям, хто складе зброю, "буде гарантовано життя та гідне ставлення відповідно до міжнародного права, а також надання кваліфікованої допомоги".
"Але київський режим не дозволяє скористатися цією можливістю", - цитує Путіна сайт Кремля.
Російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.
За словами Сергія Капітонова з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково", постачання "Газпрому" в Європу може скоротитися на 45 мільярдів кубометрів цього року. Торік вони складали приблизно 150 мільярдів кубометрів. Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон вважає, що експорт може знизитися ще більше через "прагнення покупців стати менш залежними від РФ".
++16.08++
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припускає, що війна в Україні може затягнутися до кінця наступного року. Про це пише AFP. Відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Індії, чи погоджується він з відповідними оцінками британської розвідки, глава британського уряду сказав: "Печаль в тому, що це реалістична перспектива".
На його думку, переговори між Києвом та Москвою наразі не виглядають можливими, а от Україні та Європі доведеться в якийсь момент обговорити питання безпеки на майбутнє.
"Те, чого хочуть українці, і я думаю, що вони це отримають, це комплекс гарантій безпеки від країн, що мають схожий світогляд, безпекові зобов'язання відносно того, що ми можемо зробити, аби підтримати їх" , - сказав Джонсон. Йдеться про надання зброї, відповідне навчання та обмін розвідданними, зазначив він.
++15.59++
З 1 квітня за психологічною допомогою на спеціальну гарячу лінію Уповноваженого з прав людини звернулося понад 400 людей, повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook. Більшість звернень - у зв'язку зі статевими злочинами, вчиненими російськими військовими. Їх кількість зростає кожного дня, додала вона.
На лінії працюють п'ять психологів, до яких вже долучаються психіатри. Денісова розповіла про одне зі свідчень. За даними 17-річної дівчини, в Ірпені троє росіян на її очах зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. "З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі", - написала Денісова.
Наступного тижня у Києві відновить роботу посольство Великобританії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Індії. Попри це МЗС країни досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну. Лондон, як і низка інших представництв, перемістив свою головну дипломатичну місію з Києва до західного міста Львова напередодні вторгнення РФ.
++15.00++
У Львівській та Хмельницькій області в Україні скасували комендантську годину на великодню ніч, повідомляють місцеві військові адміністрації. Окрім того, на Хмельниччині з 23 квітня скасують заборону на продаж алкоголю.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Знаменитий міст
Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Розбитий транспорт
Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Тут був "Комфортний дім"
Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
А тут була перукарня
У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Відновленню не підлягає
За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Мінус три чверті домівок
За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три тижні гуманітарної катастрофи
Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
На лінії вогню
Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Моя хата скраю
Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три дні в льоху
Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Без житла й майна
"З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Здаватися ніхто не став
Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.