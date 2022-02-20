Джонсон пригрозив РФ більш жорсткими санкціями в разі нападу на Україну

У разі подальшої військової ескалації та вторгнення російських сил на українську територію Великобританія застосує проти Росії санкції, що матимуть серйозніші наслідки, ніж ті, про які Кремль попереджали раніше. Про це у неділю, 20 лютого, в інтерв'ю ВВС сказав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час перебування в Мюнхені на конференції з питань безпеки.

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Він зазначив, що Великобританія та США намагатимуться перекрити доступ російських компаній до торгів американськими доларами та фунтами стерлінгів. Цей крок "дуже сильно вдарить" по Російській Федерації, додав він.

"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабів", - сказав британський прем'єр.

За даними британської розвідки, йдеться не лише про підготовку до вторгнення з Донбасу, а також і з півночі країни - з території Білорусі.

"Я думаю, що люди повинні розуміти, яку величезну ціну це може мати з точки зору людських життів, причому не тільки українців, а й росіян", - додав він.

Джонсон про "ірраціональність" Путіна

Утім, Джонсон зазначив, що російський президент Володимир Путін може не керуватися логікою у своїх міркуваннях, тому загрози санкцій може бути недостатньо, щоб запобігти вторгненню РФ в Україну.

"Санкцій може бути недостатньо для того, щоб стримати ірраціональну особистість, і ми маємо прийняти зараз те, що Володимир Путін, імовірно, мислить нелогічно з цього приводу і не бачить попереду катастрофи", - припустив Джонсон.

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Україна як центральна тема на конференції в Мюнхені

У Мюнхені продовжується безпекова конференція, під час якої обговорюються актуальні загрози безпеці у Східній Європі, зокрема, і на тлі зростання напруги навколо України.

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови 19 лютого звернувся до світових лідерів із закликом надати Києву гарантії безпеки та ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму.

Росія продовжує нарощувати сили біля українського кордону. За даними розвідки США, йдеться про майже 190 тисяч російських військових біля рубежів України.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що, згідно з доступною йому інформацією, Москва може почати наступ найближчими днями. У Кремлі плани щодо вторгнення в Україну заперечують.