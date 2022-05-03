"Україна переможе": Джонсон представив новий пакет військової допомоги Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 2 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини вівторка, 3 травня (час київський).

"Україна переможе": звернення Джонсона до Верховної Ради

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Єврокомісія представить Раді ЄС шостий пакет санкцій на затвердження. Про це після засідання колегії єврокомісарів у Страсбургу заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який також є віцепрезидентом Єврокомісії. "Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, який має відключити від SWIFT більше банків, внести до списків поширювачів дезінформації та стосуватися імпорту нафти. Ці заходи будуть представлені Раді ЄС на затвердження", - написав Боррель у Twitter. Раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія 3 травня розгляне шостий пакет санкцій.

Боррель не уточнив, коли саме представлять новий пакет санкцій, але однією з нагод вважаються дебати в Європарламенті щодо України вранці 4 травня.

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Понад 100 людей евакуювали з маріупольської "Азовсталі" та прилеглих районів в Запоріжжя в рамках операції, проведеної спільно міжнародним Червоним Хрестом та ООН, повідомила координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні Оснат Лубрані. "Завдяки операції 101 дитина, жінки та люди похилого віку нарешті змогли залишити укриття під металургійним комбінатом "Азовсталь" та вперше за два місяці побачити сонячне світло", - розповіла Лубрані. За її даними, ще 58 людей доєднались до конвою у Мангуші, селищі в передмістях Маріуполя. Загалом 127 людей доставили до Запоріжжя, деякі евакуйовані вирішили не їхати до обласного центру разом з конвоєм, зазначила координаторка. Там наразі люди отримують гуманітарну допомогу, зокрема медичну та психологічну підтримку.

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Внаслідок масованих авіабомбардувань РФ території заводу "Азовсталь" 2 травня загинули дві цивільні жінки, повідомляє полк спецпризначення "Азов". Як розповів очевидець на опублікованому "Азовом" відео, близько десяти людей зазнали поранень.

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Міжнародна неурядова організація "Лікарі без кордонів" вважає тяжкою гуманітарну ситуацію в Маріуполі. "За тією інформацією, яка є, можна чітко сказати: це повна катастрофа", - заявила виданням німецької медіагрупи Funke надзвичайна координаторка організації по Україні Аня Вольц (Anja Wolz). За її словами, повна картина справжніх масштабів людських страждань в місті стане відома лише у майбутньому. "Я думаю, що ми не маємо уявлення про те, що ми там побачимо. Буча, Ірпінь та Гостомель - це лише верхівка айсбергу", - зазначила вона. Вольц підкреслила, що нині практично відсутні способи надати медичну допомогу тим, хто перебуває в Маріуполі, і доставити в місто гуманітарні вантажі, також там не вистачає медиків.

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Угорщина, як і раніше, відмовляється підтримати ЄС у запровадженні найближчим часом нафтового ембарго проти Росії. Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто під час візиту до Казахстану заявив, що Будапешт не дасть своєї згоди на розширення санкцій, що передбачає заборону постачання Угорщини російських нафти та газу. В Угорщині немає альтернатив постачанням нафтопроводу "Дружба", яким вона отримує 65 відсотків необхідної їй нафти, пояснив він.

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Великобританія надасть Україні новий пакет допомоги розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 355 мільйонів євро), заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"У нас є новий пакет підтримки - 300 мільйонів фунтів: радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, націлена на ваші міста, дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили. Щоб разом з іншими вашими друзями поставити вам зброю, надати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли досягти наших цілей щодо посилення України у такий спосіб, щоб ніхто і ніколи не наважився зазіхати на неї", - сказав Джонсон у зверненні до Верховної Ради.

Також за його словами, найближчими тижнями Лондон надішле Україні протикорабельні ракетні системи Brimstone та броньовані машини для евакуації людей. "Україна переможе, Україна буде вільна", - висловив упевненість Джонсон.

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