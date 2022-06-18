Джонсон: "Євробачення-2023" має приймати Україна

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 18 червня (час київський).

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Україна може і має приймати"Євробачення-2023" , заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він зазначив, що Україна - переможниця цього року і заслуговує на це. "Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього. Попереду ще рік, до початку пісенного конкурсу Євробачення все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають", - сказав Джонсон після візиту до української столиці. Напередодні у Європейській мовній спілці заявили, що наступний конкурс не може пройти в Україні через брак певності у безпеці і зазначили, що проводять переговори щодо цього з Великобританією, яка посіла друге місце цього року.

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По Кривому Рогу завдано ракетних ударів, є постраждалі. "У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі. Більш детальна інформація буде повідомлена додатково", - написав мер міста Олександр Вілкул у Telegram.

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На війні загинули 60 українських спортсменів. Такі дані наведено на сайті "Ангели спорту", створеного за сприяння Спортивного комітету України. Як зазначає "Інтерфакс-Україна", ще 26 травня на ресурсі була опублікувала інформація про 48 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Київ говоритиме з Росією з позиції сили і до серпня варто очікувати контрнаступу. Таку думку у коментарях "Голосу Америки" висловив керівник української делегації на переговорах з Росією, народний депутат Давид Арахамія. За його словами, "мінімально життєздатна домовленість (з Москвою. - Ред.) - це якщо ми їх виставимо або російські війська самі підуть і повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого". "Ми ніколи не приймемо втрату території, однак можемо розглянути політичну угоду, подібну тій, яку ми пропонували на розгляд у Стамбулі. Таким чином, ми б не піднімали питання Криму протягом певної кількості років, наприклад", - цитує Арахамію "Голос Америки".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів про плани подальшої допомоги Україні. "Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо у відновленні. Ми продовжимо постачання зброї. Воно терміново потрібне для захисту незалежності України", - заявив глава уряду у першому випуску відеопідкасту, який тепер стане щотижневим. Шольц назвав жахливими руйнування в Ірпені, побачені ним разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Росія знищуватиме техніку радянського виробництва, яку постачають в Україну, ще до її передачі у зону бойових дій. На переконання російського віцепрем'єра Борисова, передача такої техніки Україні порушує міжнародні угоди. "Будемо боротися, будемо знищувати цю техніку ще до вступу в бойові контакти", - цитує Борисова російська агенція "Интерфакс".

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Повне розмінування території України триватиме роки - МВС

В Україні потрібно розмінувати ще приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів території, включно з окупованими територіями, сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, МВС України орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року. "Має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке включає в себе дороги, лісосмуги, водойми - займе роки", -цитує міністра пресслужба МВС. Він додав, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність вибухових пристроїв.

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За останні 48 годин російські сили, ймовірно, відновили спроби наступу на південь від Ізюма з метою заглибитися у Донецьку область і закрити Сєвєродонецький котел з півночі, випливає з нового зведення міноборони Великобританії. З 14 червня представники РФ і самопроголошених "республік" заявляють, що намагаються створити гуманітарні коридори з метою уможливлення евакуації мирних жителів із Сєвєродонецька. Однак у Росії "є прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і у Сирії, використання в односторонньому порядку оголошених "гуманітарних" коридорів як механізму для маніпулювання простором для бойових дій та примусового переміщення населення", - вказує британська сторона. Варіанти покинути місто обмежені руйнуванням мостів, а запропонований Росією маршрут приведе до міста Сватове, яке вже кілька тижнів зайняте збройними формуваннями так званої "ЛНР".

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Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав Резніченко у Telegram.

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На Сході України російські війська обстрілювали з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. Про це повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України.

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Реалізація плану адміністрації Джо Байдена з продажу Україні чотирьох американських розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, здатних нести ракети Hellfire, призупинена через побоювання, що обладнання може потрапити до російських військових. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела. Заперечення пов'язані з тим, що радар та оптико-електронна система на безпілотниках можуть становити загрозу безпеці США у разі їх потрапляння до російських військових.

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Слідчі у ФРН мають сотні даних про воєнні злочини в Україні

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) у ФРН має сотні свідоцтв воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. "На даний час ми отримали трьохзначне число даних", - заявив керівник BKA Гольґер Мюнх (Holger Münch) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. Він наголосив, що розслідування проводяться не тільки щодо воєнних злочинів, але й щодо осіб, політично відповідальних за їх вчинення. "Наша мета - виявлення відповідальних за злочини і притягнення їх до відповідальності". BKA відпрацьовує різні версії, розшукує свідків і очевидців та збирає докази. "Тиаким чином ми готуємося до ймовірного висунення обвинувачень особам, які несуть відповідальність в Німеччині за воєнні злочини в Україні". Згідно з міжнародним правом, воєнні злочинці можуть бути засуджені також у Німеччині.

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Російські сили продовжують спроби перерізати українські шляхи сполучення з Лисичанськом як з півночі у бік Слов'янська, так і з півдня у районі Бахмута, випливає із щоденного зведення американського Інституту дослідження війни (ISW). За його даними, українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма задля відвернення російських військ від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушення російських шляхів постачання.

У Запорізькій області російські війська продовжують перегрупування та перекидання особового складу для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту, зазначається далі.

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ООН оновила дані щодо жертв війни РФ проти України

У період з 4.00 ранку 24 лютого, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації, до опівночі 16 червня 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 4509 убитих та 5585 поранених серед цивільного населення в Україні. До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари. "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень досі чекають на підтвердження", - ідеться у заяві.

++07.00++

Російські війська завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу та об'єктах інфраструктури у Кременчуці, що на Полтавщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. "Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці - пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!", - написав Лунін уTelegram.

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