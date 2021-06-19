 Джо Байден з дружиною оплакують смерть свого собаки Чемпа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

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Новини

Джо Байден з дружиною оплакують смерть свого собаки Чемпа

Президентське подружжя повідомило про смерть їхньої німецької вівчарки з кличкою Чемп.

Джо Байден гладить Чемпа, Мейджор - чекає своєї черги

Джо Байден гладить Чемпа, Мейджор - чекає своєї черги

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та його дружина Джилл оплакують смерть їхнього домашнього улюбленця, німецької вівчарки з кличкою Чемп. "З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша люба німецька вівчарка Чемп мирно помер удома", - йдеться у повідомленні подружжя Байденів, яке було поширено Білим домом у суботу, 19 червня.

Джо та Джилл Байдени зауважили, що Чемп був їхнім незмінним супутником упродовж останніх 13 років, його обожнювали усі члени президентської родини й тепер будуть за ним "завжди сумувати".

Президентський собака. Джилл Байден з Чемпом

Президентський собака. Джилл Байден з Чемпом

У президентського подружжя є ще один домашній улюбленець - також німецька вівчарка з кличкою Мейджор. Він привернув до себе увагу у березні, коли вкусив одного з охоронців Байдена.

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Протягом останніх двох тижнів Джо Байден здійснював тривале європейське турне, під час якого брав участь у низці самітів та зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Попередник Байдена на посаді президента США Дональд Трамп був першим президентом США за понад 100 років, який не мав у Білому домі собак. На мітингу перед своїми прихильниками Трамп пояснив це тим, що у нього просто немає часу, й до того ж "як він виглядатиме, вигулюючи собаку на галявині Білого дому".

Дивитись відео 06:32

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