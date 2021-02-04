Джо Байден: перші кроки на посаді президента США (фотогалерея)

Новому президентові США від попередника залишилася тяжка спадщина. Як Джо Байден відповість на виклики, перед якими постала країна? Якими були його перші кроки?
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Нова вимога обов'язкового носіння захисних масок стосується усього громадського транспорту у США - літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі. До цього була лише рекомендація щодо носіння масок.
В інтерв'ю виданню Axios український президент Володимир Зеленський назвав членство України в НАТО одним з найважливіших питань безпеки, що могло упередити "ескалацію" на Донбасі.
Раніше США скасували санкції щодо М'янми, але готові знову без вагань відновити їх, якщо країна зійде зі свого шляху до демократичних перетворень, попередив Джо Байден.
Державний департамент США назвав це першим кроком до здійснення обіцянки президента Джо Байдена забезпечити безпеку американців від ядерної загрози.