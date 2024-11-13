Джерело: СБУ у Криму ліквідувала російського командира

В Севастополі був підірваний автомобіль командира однієї з бригад ЧФ РФ Валерія Транковського, від отриманих травм він помер. За даними джерела DW, це була спецоперація СБУ.

В Севастополі в анексованому Росією Криму у середу, 13 жовтня, був ліквідований керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту (ЧФ) РФ Валерій Транковський. Його автомобіль був підірваний, Транковський втратив ноги й помер від кровотечі. Як стало відомо DW від джерела в Службі безпеки України, цей підрив - спецоперація СБУ.

Як наголосив співрозмовник DW у спецслужбі, саме Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він керував обстрілом Вінниці ракетами "Калібр" в липні 2022 року, тоді загинули 29 мирних жителів. За даними джерела, також Транковський командував численними обстрілами Одеси й інших українських міст.

Раніше у середу так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив в Telegram про вибух автомобіля, що стався на вулиці Тараса Шевченка. За його словами, рятувальники евакуювали водія, але він помер від отриманих травм в "швидкій". Згодом Развожаєв заявив, що "слідчі органи" в окупованому Криму відкрили кримінальну справу "за фактом вчинення терористичного акту щодо військовослужбовця". За його даними, вибух спричинив саморобний пристрій, прикріплений до днища автівки.

Джерело DW в СБУ звертає увагу на дані російських ЗМІ, які пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.