 Дитячий омбудсмен пов′язує отруєння і суїциди підлітків з активністю в інтернеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Дитячий омбудсмен пов'язує отруєння і суїциди підлітків з активністю в інтернеті

Уповноважений президента України з прав дитини пов'язує останні випадки отруєння дітей таблетками з активністю в інтернеті та недостатньою увагою до них їхніх батьків.

Уповноважений з прав дитини звернувся до МОН через отруєння таблетками і суїциди підлітків

Уповноважений з прав дитини звернувся до МОН через отруєння таблетками і суїциди підлітків

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до міністерства охорони здоров'я з проханням проаналізувати ситуацію з продажем ліків дітям і законодавчо врегулювати це питання в зв'язку з неодноразовими випадками отруєння і суїцидами підлітків, що останнім часом почастішали. Про це він сказав у коментарі агенції "Українські новини" у п'ятницю, 19 лютого.

"Я вже звернувся до міністерства охорони здоров'я щодо того, щоб проаналізувати ситуацію з продажем ліків (дітям - Ред.)", - сказав дитячий омбудсмен. Зокрема, з його слів, це стосується продажу препарату "Дротаверин" ("Но-шпа").

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Зв'язок з активністю в мережі

Кулеба також пов'язує випадки отруєння дітей таблетками з активністю в інтернеті, соціальних мережах і недостатньою увагою до них їхніх батьків. "Пов'язую з тим, що все більше діти проводять часу в інтернеті, все більше деструктиву в соціальних мережах і все менше батьки приділяють уваги вихованню дітей, тому діти вчаться в інтернеті", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що особливо такі випадки відбуваються, коли мають місце погані стосунки з батьками, і є певні проблеми серед однолітків. "Тому вони часто і вдаються до таких заходів, експериментуючи", - висловив думку дитячий омбудсмен.

У міносвіти стурбовані подіями

Натомість у міністерстві освіти і науки України наголосили, що надзвичайно стурбовані останніми трагічними подіями, що "сталися з підлітками через небезпечні ігри в соціальних мережах".

"Цифрове середовище, дійсно, є небезпечнішим, ніж здається. Діти можуть сприймати свою активність у соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до катастрофічних випадків", - йдеться у повідомленні, розміщеному  на офіційній сторінці МОН у Facebook у п'ятницю.

У міністерстві додали, що вчителі повинні бути здатними створювати безпечне освітнє середовище та формулювати навички цифрової грамотності та поведінки у дітей в інтернеті.

Нагадаємо, раніше дві школярки отруїлися таблетками в Умані Черкаської області, їхній стан стабільний. До цього одна школярка померла і ще одна була госпіталізована через отруєння невідомою речовиною в ліцеї в Боярці Київської області. Також останніми днями стало відомо про щонайменше два окремі випадки самогубства дівчат 13 і 15 років у Києві. 

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