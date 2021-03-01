Дипломати-контрабандисти везли золото та цигарки на десятки мільйонів гривень

Двоє співробітників посольства України в Польщі, яких затримали раніше на кордоні за спробу контрабанди, намагалися вивезти 16 кілограмів виробів із золота, майже 9 тисяч блоків цигарок, а також валюту на загальну суму понад 200 тисяч доларів США. Про це у понеділок, 1 березня, повідомляють пресслужби СБУ і Держбюро розслідувань.

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Правоохоронці повідомили, що для перевезення контрабанди використовувався мікроавтобус з дипломатичними номерними знаками. Контррозвідники СБУ спільно зі слідчими ДБР затримали автомобіль на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

За даними ДБР, до групи осіб, які займалися контрабандою, входили "чинні та колишні працівники посольства України в Республіці Польща, а також військовослужбовець Управління держслужби спецзв'язку та захисту інформації України в Закарпатській області".

Серед чинних осіб з дипломатичним статусом, які перевозили контрабанду, були водій українського посольства в Польщі і один із секретарів представництва МЗС України.

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Також до операції, за даними ДБР, був залучений чинний аташе з консульських питань українського посольства в Польщі.

Загалом контрабандисти, за даними слідчих, намагалися незаконно вивезти з України майже 140 тисяч доларів США, 67,2 тисячі євро, понад 11 тисяч польських злотих. Крім цього, у вантажівці було виявлено майже 16 кілограм виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 мільйонів гривен, а також тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку, зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше про затримання двох українських дипломатів при спробі вивезти з України в службовому авто валюту, золото й цигарки, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що відомство починає дисциплінарне розслідування і пообіцяв співпрацювати за слідчими щодо цієї справи. При цьому він не навів ніяких подробиць.

Водночас будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено судом.

