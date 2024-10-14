DW засуджує напад на репортера своєї арабської редакції

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle (DW) засудила "огидний акт насильства", який, за словами очевидців, стався з репортером її арабської редакції Адонісом Альхаледом (Adonis Alkhaled) у ніч проти суботи, 12 жовтня. Про це йдеться у пресрелізі DW, опублікованому в неділю, 13 жовтня.

За словами Адоніса Альхаледа, він і його колега зазнали погроз та образ з боку співробітників охорони концертного майданчика Mitsubishi Electric у Дюссельдорфі після того, як записали там інтерв'ю з сирійським музикантом Аль Шамі. Зокрема, охоронці вигукували щодо Альхаледа та його колеги образливі та нецензурні слова, після чого, за словами журналіста, виштовхали його із зони інтерв'ю на заднє подвір'я. Один із охоронців кілька разів вдарив репортера DW.

Журналіст арабської редакції DW Адоніс Альхалед Фото: DW

Після нападу Альхаледа доставили у відділення невідкладної допомоги. Зранку у суботу, 12 жовтня, він залишив лікарню та подав заяву до поліції. Поліція Дюссельдорфа розпочала розслідування тієї ж ночі. Відеозаписи того, що сталося, "будуть збережені та вивчені", повідомили в DW.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) заявив, що рішуче засуджує напад на Адоніса Альхаледа. "Цей злочин - не лише огидний акт насильства, а й напад на свободу преси. Злочинці та підбурювачі повинні відчути на собі всю силу закону", - заявив він, висловивши постраждалому колезі солідарність усіх співробітників DW. Він також закликав артиста Аль Шамі "дистанціюватися від цього вчинку".

Адоніс Альхалед: Організатори та артист повинні забезпечувати безпеку преси

Постраждалий Адоніс Альхалед, своєю чергою, заявив, що журналісти "повинні мати можливість виконувати свою роботу без погроз і насильства, щоб об'єктивно та незалежно інформувати громадськість". "Подібні напади ставлять під загрозу це фундаментальне право та перешкоджають роботі преси", - наголосив він.

Репортер додав, що і організатори заходу, і сам артист відповідають за дії своїх працівників та охорони. "Вони зобов'язані забезпечити безпечне та поважне поводження з усіма учасниками, зокрема й представниками преси, - наголосив журналіст DW. - Цей інцидент свідчить про помилки в управлінні, оскільки команда охорони неодноразово поводилася агресивно, не вживаючи адекватних заходів для зниження градуса напруженості". Альхалед також зазначив, що такі напади не повинні залишатися безкарними.

Аль Шамі засудив насильство проти журналістів

Прессекретар артиста Аль Шамі в коментарі DW заявив, що виконавець та його менеджмент "однозначно засуджують будь-яку форму насильства чи погроз, особливо щодо журналістів". Вони додали, що напад на Альхаледа стався після закінчення інтерв'ю, коли команда Аль Шамі вже не перебувала зі знімальною групою DW.

Представник артиста вибачився за те, що сталося, і висловив готовність допомогти в подальшому розслідуванні. Організатори концерта поки не відповіли на запитання DW.

Спілка журналістів Німеччини: Журналістам дедалі небезпечніше виконувати свою роботу

Заступник голови Німецького союзу журналістів (DJV) Маріана Фрідріх (Mariana Friedrich), коментуючи подію з Адонісом Альхаледом, заявила: "Якщо тепер навіть охоронці нападають на колег, ми виходимо на новий рівень насильства. Це огидно. Насильство щодо журналістів - це атака на свободу преси та, отже, атака на нашу демократію". На її думку, журналістам стає дедалі небезпечніше займатися своєю професією.

Голова DJV у Північному Рейні-Вестфалії Андреа Гансен (Andrea Hansen), своєю чергою, сказала, що "фізичні напади на журналістів ніколи не є законною формою критики роботи ЗМІ".